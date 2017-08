Ferragosto 2017: spettacoli pirotecnici a Vicenza e provincia

In molte località di Vicenza e provincia si festeggerà il Ferragosto con i fuochi d'artificio tra lunedì 14 agosto, martedì 15 agosto nel giorno dell'Assunta e mercoledì 16 agosto nel giorno di San Rocco.

Si inizierà da Gallio con la conclusione della Festa del Villeggiante per concludere la maratona pirotecnica ad Asiago in occasion della rradizionale Festa del Prunno.

PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI SUL TERRITORIO BERICO:

LUNEDI' 14 AGOSTO (ore 23.30)

1 - FESTA DEL VILLEGGIANTE: PIATTI TIPICI LOCALI. Lunedì 14 agosto si chiuderà la 27° Festa del Villeggiante a Stoccareddo di Gallio nel "Paese dei Baù" con musica e stand gastronomico aperto ogni sera per piatti tipici locali. Programma: lunedì 14 agosto con lo spettacolo pirotecnico a Gallio in piazza Italia.

MARTEDI' 15 AGOSTO (ore 23.30 - 24)

2 - SAGRA DELL'ASSUNTA A MADONNA DI SARCEDO. Da venerdì 11 a martedì 15 agosto è in programma la "Sagra dell'Assunta 2017" a Madonnetta di Sarcedo con serate danzanti di ballo liscio, concerti, lotteria, fuochi d'artificio e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 18.30. Specialità culinarie: "panini onti" + arrosticini + panzerotti (11 agosto); frittura di pesce anche per asporto (13 e 14 agosto); "Brazola col Manego" su prenotazione (15 agosto). Programma: orchestra Rossano e Anna Band (sabato); orchestra Renza Glamour (domenica); orchestra Linda Biscaro (lunedì); Santa Messa con processione di Santa Maria dell'Assunta + "Tosella in Piazza" + Estrazione della lotteria + Spettacolo pirotecnico (martedì).

3 - SAGRA DELL'ASSUNTA SERATICENSE. Dal 9 al 16 agosto si svolgerà la "Sagra dell'Assunta Seraticense 2017" a Sarego in piazza Don Stefano Lago con musica, spettacoli e stand gastronomico aperto ogni sera (pizza - panini onti - spaghetti alle vongole - fritture di pesce). Programma: teatro "L'Anello Magico" (merc.); Serata Giovani con dj set (giov.); Serata Country (ven.); "Mille e Una Notte" (sab.); concorso canoro "Sarego Famosi" (dom.); "Graziano Maraschin" (lun.); "Nicoletta e Franco" + Spettacolo pirotecnico (mart.); estrazione lotteria (merc.).

4 - SAGRA DELL'ASSUNTA A CARRE'. Dal 10 al 15 agosto ci sarà la "Sagra dell'Assunta 2017" a Carrè con musica live, spettacoli, giochi popolari, intrattenimenti per bambini, mercatini, pesca di beneficenza e stand gastronomico aperto tute le sere. Specialità: gnocchi al sugo e "Piatto dell'Assunta". A mezzogiorno pranzo d'asporto su prenotazione. Programma: Santa Messa della Vigilia con l'arrivo della Madonna di Fatima portata dai motociclisti alle 18.30 + show di magia con il giocoliere Genius alle 20 + musica live con il duo "Grazia e Massimo" alle 21 (lunedì 14 luglio); Santa Messe Parrocchiali + Santa Messa al Santuario della Fratta alle 18.30 + Bolle di sapone e giochi di magia con il clown Bistecca + live degli "Arena Italia" - Tributo alla Musica Italiana + tombola + Spettacolo pirotecnico (martedì 15 agosto).

5 - SAGRA DELL'ASSUNTA A PIEVE DI CHIAMPO. Dal 7 al 15 agosto si terrà la tradizionale "Sagra dell'Assunta 2017" nel Santuario di Pieve di Chiampo con intrattenimenti musicali, eventi flocloristici, pesca di beneficenza, celebrazioni religiose nella Grotta di Lourdes del Beato Claudio, parco giochi per bambini e ricco stand gastronomico. Specialità culinarie: trippe, grigliate, fritture di pesce. Martedì 15 agosto alle 23.30 lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto. Programma: Santa Messa nel giorno di Santa Chiara di Assisi in Grotta (venerdì); Santa Messa Festiva del sabato sera in Grotta (sabato); Sante Messe con orario festivo (domenica); Santa Messa Vespertina alla Viglia della Solennità dell'Assunta Beata Vergina Maria (lunedì); Sante Messe alla Grotta ore 7 / ore 8.30 / ore 11.30 / ore 16.30 + ore 10 Santa Messa presieduta dal parroco di Chiampo + ore 18 Santa Messa presieduta dal Vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol.

MERCOLEDI' 16 AGOSTO (ore 24)

6 - FESTA DEL PRUNNO. Mercoledì 16 agosto torna la tradizionale "Festa del Prunno" ad Asiago con musica dal vivo, giochi, intrattenimenti, gastronomia locale e spettacolo pirotecnico finale, che, come da tradizione, si svolgerà il giorno di San Rocco. La festa nel pomeriggio si terrà in località Prunno, nel parco situato lungo la strada che da Asiago va in direzione di Bassano del Grappa. La Piana del Prunno, situata ad un paio di chilometri dal centro del paese, come un punto di riferimento per le famiglie della zona, i turisti e per tutte le persone desiderose di trascorrere qualche piacevole ora all'insegna della tranquillità. Alla sera la festa del Prunno si sposterà poi in centro ad Asiago, dove verrà incoronata la Reginetta del Bosco 2017, consegnato il Premio Turistico 2017 e lo spettacolo di musica dal vivo con "Company Contatto Tour". Infine i fuochi d'artificio illumineranno Asiago e tutto l'Altopiano.

