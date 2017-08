"Famiglie in Festa 2017" a Sossano: giochi ed animazione per grandi e piccini

ESTATE 2017: SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI - FIERE MERCATO A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 9 settembre alle 17.30 si terrà a Sossano la manifestazione "Famiglie in Festa 2017" al parco di Villa Gazzetta in via Roma 69 con una giornata di giochi per grandi e bambini, organizzati dagli animatori della parrocchia di Sossano e dal Gruppo Scout Agesci Campiglia1. Previste anche degustazioni gastronomiche con anguria e cena su prenotazione. Chiusura con la caccia al tesoro. Ingresso libero. Info: spettacolisossano@gmail.com - 347.2593842. Vedi anche: "Famiglie in Festa 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

ore 17.30: Accoglienza e inizio dei "Giochi Senza Frontiere" per tutto il pomeriggio con divertimento per tutte le età

ore 18: "Anguria Party" gratuita

ore 19.30: Cena Collettiva "I Love Pasta" (solo su prenotazione)

ore 21: "Squadra Famiglia" - Caccia al Tesoro Finale

