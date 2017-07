"El Campanon dei Cimbri": lo storico Palio di Roana a Canove

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

In occasione del festival cimbro "Hoga Zait 2017" (13-23 luglio), sabato 15 luglio dalle 14.30 alle 23 si terrà al Palazzetto dello Sport di Canove di Roana la manifestazione flokloristica "El Campanon dei Cimbri", lo storico Palio di Roana, al cui partecipano tutte le 5 frazioni roanesi (Treschè Conca, Canove, Cesuna, Roana, Camporovere e Mezzaselva) oltre al comune Roana. L'evento tradizionale è una competizione di giochi antichi ripresi dal mestiere del boscaiolo sullo stile dei "Giochi Senza Frontiere" in versione cimbra. Le squadre paesane daranno vita ad un'imperdibile sfida condita con dei buoni piatti cimbri, buonissima birrae ottima musica dal vivo. Ogni anno la squadra vincitrice (cioè quella che si porta a casa "El Campanon") si aggiudicherà l'edizione successiva di questo spettacolare evento.

GLI EVENTI. L’inizio della kermesse è previsto alle 14.30 con la sfilata delle squadre partecipanti dal parcheggio di fronte al Municipio di Canove fino al nuovo palazzetto insieme al Corpo Bandistico Giovanile dell'Altopiano. Sarà proprio nel nuovo palazzetto, dove si svolgeranno tutti i giochi oltre ad un ricco stand gastronomico, funzionante dalle 18 in poi. Ritorna così una manifestazione, che ha fatto gioire e appassionare un’intera generazione di residenti ma anche di turisti, che si schierano di volta in volta apertamente per una delle sei frazioni, sostenendole con vero tifo da stadio.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

ore 14.30 - Ritrovo squadre presso il parcheggio di fronte al municipio di Canove

ore 15.30 - Benedizione gruppi, a cui seguirà la sfilata per il centro del paese, accompagnata dal Corpo Bandistico Giovanile dell'Altopiano e dagli Schellaträgar con arrivo presso il nuovo palazzetto di Canove

ore 16 - Inizio dei giochi

ore 18.30 - Fine dei giochi e premiazioni + Musica e happy spritz con apertura stand gastronomico

ore 21 - Concerto dei "The Sidh", giovane band di Celtic Modern Music, direttamente da "Italian's Got Talent"

