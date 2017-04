"Dalla Terra alle Mani": mostra-mercato dell'Asparago Bianco DOP a Rosà

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 6 e domenica 7 maggio si svolgerà al Parco delle Rose di Rosà la manifestazione "Dalla Terra e dalle Mani", dedicata all'Asparago Bianco di Bassano DOP con la mostra-mercato, artigianato, eventi sportivi, musica e degustazioni nello stand gastronomico (aperto ogni sera dalle 18.30 per cena e domenica anche a pranzo dalle 12). L'evento è organizzato dal comune di Rosà in collaborazione con la Pro Loco di Rosà, l'Associazione Artigiani e Commercianti. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

SABATO 6 MAGGIO

ore 18.30: Apertura stand gastronomico con panini onti e birra

ore 18.30: Riscaldamento muscolare pre-camminata a suon di musica con "Jazzercise"

ore 19: 2° Rosada - Marcia non competitiva in notturna con percorsi di 5 e 11 chilometri

ore 21: Esibizioni di hip hop, cheerleading e break dance del centro di formazione per lo spettacolo da beat

DOMENICA 7 MAGGIO

ore 9: Progetto Scuole del territorio - Associzione ANISN - "Scienziati Questi S/Conosiuti"

ore 9.30: 32° Mostra Concorso dell'Asparago Bianco di Bassano DOP - Presentazione ed esposizione dei mazzi di asparagi in concorso - Mostra-mercato con esposizione degli artigiani e dei commercianti per tutta la giornata

ore 10: Palestra di roccia per arrampicata sportiva offerta dall'Associazione Artigiani

ore 11.30: Premiazione Mostra Concorso dell'Asparago Bianco di Bassano DOP

ore 12: Apertura stand gastronomico con specialità

Dalle 14.30: Spettacolo di animazione per bambini con truccambimbi, zucchero filato e gonfiabili - Palestra di roccia per arrampicata sportiva

ore 16.30: Degustazione di risotto a base di asparagi bianchi DOP e vini

ore 18.30: Apertura stand con panini onti e birra

ore 20: Concerto live con il gruppo "Boomerang" (Pooh Official Tribute Band)

ELENCO MANIFESTAZIONI