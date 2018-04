Cornedo Vicentino​ - Sagra di San Marco in Muzzolon

Torna la Sagra di San Marco in Muzzolon che si svolge dal 19 al 25 Aprile 2018 a Muzzolon di Cornedo Vicentino in provincia di Vicenza.

Stand gastronomici: cucina tipica, carni alla brace, vini DOC, fritole dolci, con la sardela e la maresina.

____________

Programma:

GIOVEDI' 19 APRILE

Ore 21.00 Serata liscio con il gruppo "Luca E Silvia Band" presso il Salone delle Feste





VENERDI' 20 APRILE

Ore 19.30 Serata gastronomica con la PORCHETTA ALPINA



Ore 22.30 AFROSANMARCO, serata balli di gruppo 70-80-90





SABATO 21 APRILE



Ore 17.00 COLORS PARTY: Battaglia di colori al ritmo di musica presso il campo da calcio di Muzzolon



Ore 20.30 BATTLE OF THE BANDS, contest per band emergenti di qualsiasi genere musicale, che si sfideranno sul palco della “Sagra di Muzzolon”.

L’evento è organizzato da Sala Prove Muzzolon in collaborazione con “Progetto Giovani Cornedo” e avrà luogo presso il tendone bar della sagra.





DOMENICA 22 APRILE

Ore 12.00 INAUGURAZIONE NUOVO PARCHEGGIO in Piazza San Marco



Ore 12300 APERTURA STAND GASTRONOMICO con PASTICCIO e GALLETTO allo SPIEDO



Ore 15.30 DIMOSTRAZIONE DI NORDIC WALKING con l’associazione “PASSI NEL SUONO”: passeggiata di circa 2 ore per i sentieri della collina - bastoncini a disposizione, fino ad esaurimento, ad € 2,00, ritrovo in piazza a Muzzolon (info 324/8286192)



Ore 16.00 GIOCHI PER BAMBINI con “Ida” giochi con i bambini delle scuola materna con la maestra Ida presso il salone delle feste



Ore 16.30 TRUCCABIMBI con PAOLA l'arte di dipingere il volto di bambini con colori lavabili e ipoallergenici presso il salone delle feste



Ore 19.00 APERITIVO in MUSICA con "BB JAI ANNI 80" presso il tendone bar



Ore 21.00 "NOCHE LATINA" con "ALEX EL CUBANISSIMO" serata di BALLI LATINO-AMEICANI, presso il salone delle feste





MARTEDI' 24 APRILE

Ore 19.30 Serata gastronomica con “TAGLIATA”



Ore 21.30 Muz-ZOO-land: con Santa DjS il meglio della Electronic Dance Music presso il salone delle feste di Muzzolon





MARTEDI' 25 APRILE

Ore 09.00 PER STROSI TRA LE CONTRA’ 22^ passeggiata enogastronomica di circa 11 Km su sentieri panoramici, in parte sterrati, con degustazione di prodotti tipici offerti dalle contrade. Partecipazione a numero chiuso con preiscrizioni entro il 19 aprile presso Pizzeria San Marco e pizzeria Da Dario a Muzzolon, Eurobar e bar Tassoni a Cornedo (max 700 persone). La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.

Partenza e arrivo dalla piazza di Muzzolon con possibilità di parcheggio presso il campo sportivo. (info: 339/4930551)



Ore 12.00 GATO E MAX: live karaoke show



Ore 12.30 BRILLA: fantasia di giochi e colori per bambini presso il tendone bar



Ore 13.00 MADDY: la clown truccabimbi presso il tendone bar



Ore 14.30 ATTIVITÀ LUDICO-ISTRUTTIVA SULLA SALUTE con i giovani della Croce Rossa Italiana presso il salone delle feste



Ore 17.00 MESSA solenne in onore del patrono San Marco animata dal coro "Kalianthos" di Malo, presso chiesa parrocchiale



Ore 18.00 SCALATA ALLA CUCCAGNA presso il palo della cuccagna in piazza



Ore 20.30 CONCERTO del Complesso Bandistico MUZZOLON presso il salone delle feste.

____________

Informazioni:

Telefono per informazioni: 0445/431274

Mail per informazioni: arch.zarantonello@interplanet.it

Sito internet: http://www.muzzolon.net