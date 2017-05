"Ciliegia In Festa" e "35° Mostra Mercato delle Ciliegie" a Mason Vicentino

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 4 giugno dalle 9 alle 22 si svolgerà la manifestazione "Ciliegia in Festa 2017" a Mason Vicentino con il mercatino dei prodotti agricoli e artigianali locali, esposizione dei manufatti artistico presso Palazzo Scaroni, la 35° Mostra Mercato delle Ciliegie, la premiazione delle migliori ciliegie in esposizione, stand gastronomico, laboratori creativi per bambini, spettacoli di alcune scuole di danza e musica. Nell'arco della giornata le ciliegie saranno in mostra e proposte in vendita a tutti i visitatori. Per partecipare al mercatino come hobbista con la propria bancarella rivolgersi al sito comunale: www.comune.mason.vi.it/po/mostra_news.php?id=184&area=H. Per approfondire vedi anche: "Ciliegia In Festa 2016".

Il programma della manifestazione:

dalle 9 alle 19: Mercatino di prodotti agricoli a chilometri zero e mostra di artigianato locale, manufatti hobbistici e antichi mestieri in collaborazione con l'associazione "La Valigia dei Ricordi"

dalle 9 alle 22: "Artisticamente", mostra dei manufatti artistico-artigianali a Palazzo Scaroni

ore 10.30: 35^ Mostra Mercato delle Ciliegie

ore 11: Premiazione delle migliori ciliegie in esposizione, premiazione del concorso di disegno "La Mia Ciliegia" a cura degli alunni della scuola secondaria dell'istituto comprensivo "Don Milani" e premiazione del concorso fotografico "La Marcia e i Ciliegi in Fiore"

dalle 11.30 alle 14 e dalle 19 alle 21: Stand gastronomico con specialità a base di Ciliegia Marostica IGP a cura dei ristoratori locali

dalle 15.30 alle 18: Laboratori creativi per bambini e ragazzi con le scuole materne e elementari di Mason e Villaraspa

dalle 17 alle 19: Spettacolo di balli tradizionali ed esibizione di danza a cura di scuole di ballo locali

dalle 20 alle 22: Serata Musicale

ELENCO SAGRE