Chiusura Sagra di Valmarana ad Altavilla Vicentina con l'Aperitivo di San Rocco

Da sabato 12 a mercoledì 16 agosto si terrà la "Sagra di Valmarana 2017" ad Altavilla Vicentina nella tensostruttura coperta in via Montello 5 con spettacoli, musica dal vivo, pesca di beneficenza e stand gastronomico. Specialità culinarie: bigoli fatti in casa e gnocchi di Posina; pesce fritto; baccalà con polenta; dolci artigianali. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra di Valmarana 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 12 agosto

ore 12.30: Apertura stand gastronomico

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Musicale con i "Feroci": Luca Cele & Paolo Dj"

Domenica 13 agosto

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Fiorella e Lorella"

Lunedì 14 agosto

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Latina con Silvano dj e le esibizioni della scuola di Ballo "El Talisman" insieme a percussioni dal vivo

Martedì 15 agosto - Santa Maria dell'Assunta

ore 11: Santa Messa dell'Assunta

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

ore 20: Esibizione di ballo a cura di "Team Stile Danza" di Brendola

Mercoledì 16 agosto - San Rocco

ore 19: Santa Messa del Compatrono San Rocco

ore 20: "Aperitivo Comunitario di San Rocco"

