Cesuna in festa 2019

Da sabato 10 a giovedì 15 agosto 2019 è in programma "Cesuna in festa", la sagra paesana che ormai è divenuta un classico dell'Altopiano di Asiago.



Ogni anno, infatti, propone musica, balli, divertimento attirando l'attenzione di turisti e cittadini pronti a fare festa.



Una manifestazione che affonda le proprie radici negli anni cinquanta con il nome di “Festa del Ciclamino” e che ha avuto modo di affermarsi come un appuntamento fisso ed immancabile nel ferragosto altopianese e vicentino. Un appuntamento rinato, dopo alcuni anni di oblio, con un nome diverso, ma non certo con spirito differente rispetto a quello di un tempo.



Buona gastronomia, musica e divertimento sono gli ingredienti essenziali e genuini di questa manifestazione. Come genuini ma soprattutto locali sono gli ingredienti che vanno a comporre alcuni piatti del menù dello stand gastronomico come il trio di formaggi di Asiago d’alpeggio del rinomato “Caseificio Pennar”, la torta “La Gata” realizzata dall’omonimo consorzio di pasticceri vicentini e molti altri prodotti.



IL PROGRAMMA

SABATO 10 AGOSTO

ore 22:00 serata live con la "Chernoband", la band più radioattiva che sia mai esistita!



DOMENICA 11 AGOSTO

i mitici Michele e Giorgio Sambugaro, noti per aver partecipato ad Undercut: L’oro di legno riusciranno a tirare fuori da semplici tronchi di legno delle bellissime opere d'arte

ore 16:30 per tutti i bambini c'è il TRUCCABIMBI con Giulia Rigoni

ore 22:00 serata live con Andrea Glamn



LUNEDÌ 12 AGOSTO

ore 22:00 serata live con "Il Diavolo & l'Acqua Santa".



MARTEDÌ 13 AGOSTO

ore 21:30 serata di ballo liscio con dj Daxel.



MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

ore 22:00 serata live con "Area 80".



GIOVEDÌ 15 AGOSTO

ore 16:00 Concorso di bellezza Miss Ciclamino, valevole per la finale regionale di Miss Blumare 2019.

ore 20:30 Estrazione sottoscrizione a premi.

Tutto il ricavato sarà devoluto alla scuola materna San Giovanni Bosco di Cesuna

ore 22:00 serata live con la “Novaluna Band", Alessandro Privitera (voce), Stefano Vanzo (batteria), Filippo Andolfatto (chitarra), Riccardo Orlando (tastiere) e Nicola Todesco (basso).



Grandi giorni di musica, balli e giochi: il ferragosto dell'Altopiano di Asiago a Cesuna prevede anche un ricco stand gastronomico: il 10, 12, 13 e 14 agosto dalle ore 19:00, il 11 e 15 dalle ore 12.00 e dalle ore 19:00 Spatzle, gnocchi, baccalà, grigliata, piatto dell'Altopiano e molto altro per una festa di sicuro divertimento.



Per i più piccoli è sempre aperta la "Fun Area" con gonfiabili.