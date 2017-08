"Cesuna in Festa 2017": piatti tipici a chilometri zero

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 11 a martedì 15 agosto si rinnova al Pala Ciclamino di Cesuna di Roana l'appuntamento tradizionale con "Cesuna in Festa", sagra paesana tra i classici del "Ferragosto dell'Altopiano di Asiago", attirando turisti e cittadini da tutta la pianura con spettacoli e musica live. Dalle ore 19 saranno aperti gli stand gastronomici con piatti locali a chilometri zero (aperti venerdì dalle 19; sabato - domenica - lunedì - martedì sia a pranzo dalle 12 sia a cena dalle 19). Specialità culinarie: "spatzle" ai formaggi e speck; pasticcio di cervo; gnocchi al ragù; tosella; baccalà alla vicentina; carne alla griglia; "Piatto dell'Altopiano".

Sarà disponibile una "Fun Area" per bambini con gonfiabili e un percorso di softair con bersagli dinamici, organizzato dall'Associazione "Apache". Una manifestazione che affonda le proprie radici negli anni cinquanta con il nome di "Festa del Ciclamino", affermandosi come un ritrovo fisso ed immancabile nell'estate vicentina. Inizio spettacoli alle 22 con ingresso libero. Vedi anche: "Cesuna in Festa 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 11 agosto

ore 18: "Happy Spritz" con dj set

ore 19: Apertura stand gastrononico

ore 22: Musica live con il gruppo "Chernoband"

Sabato 12 agosto

ore 12: Apertura stand gastronomico per il pranzo

ore 18: "Happy Spritz" con dj set

ore 19: Apertura stand gastrononico

ore 22: Concerto del complesso "Velvet Dress" - U2 Tribute Band

Domenica 13 agosto

ore 12: Apertura stand gastronomico per il pranzo

ore 16.30: Spettacolo equestre con le "Amazzoni dell'Apocalisse"

ore 19: Apertura stand gastrononico per la cena

ore 22: Musica live con i "Negramaro Tribute Band"

Lunedì 14 agosto

ore 12: Apertura stand gastronomico per il pranzo

ore 19: Apertura stand gastrononico per la cena

ore 22: Serata musicale con il gruppo "Special Guest" - Musica a 360°

Martedì 15 agosto

ore 12: Apertura stand gastronomico per il pranzo

ore 16: Sfilata di moda per l'elezione di "Miss Ciclamino 2017", concorso di bellezza valevole per la finale regionale di "Miss Blumare 2017"

ore 18: "Happy Spritz" con dj set

ore 19: Apertura stand gastrononico

ore 22: Musica live con la band "Ketty and The Middle Stones" - Pop/Rock Anni '50

