Castello Summer Village 2018 ad Arzignano

L'antica e caratteristica sagra di Santa Eurosia a Castello di Arzignano si svolge ai piedi della magnifica Rocca scaligera, in una cornice magica all'interno delle mura che racchiudono l'antico borgo medioevale.



S. Eurosia – Signora delle Tempeste

Durante il suo martirio a Jaca si scatenarono folgori, vento, tuoni assordanti e uno scrosciare di grandine a flagellare la terra ma una voce più forte della tempesta proclama dal cielo:

“Sia dato a Lei il dono di sedare le tempeste, ovunque sia invocato il suo nome”.

Il programma

Venerdì 29 Giugno: Serata Disco anni ‘90



Dalle 19:00 Apertura Stand Gastronomici

Ore 21:00 90TIME by 90WONDERLAND, i migliori successi degli anni 90 mixati a raffica!

Sabato 30 Giugno: Notte Bianca e Liscia al Castello



Dalle 19:00 Apertura Stand Gastronomici

Ore 20:00 esibizione a cura della scuola ballo "Team stile danza" di Brendola

Ore 21:00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo D’animos Band!

SI BALLA SU PISTA IN ACCIAIO

Domenica 1 Luglio: Fiesta Latina



Ore 18:00 S. Messa di S. Eurosia con tradizionale processione.

Dalle 19:00 Apertura Stand Gastronomici

Ore 19:30 Esibizione balli latino-americani a cura della Scuola di Ballo “Andrea e Veronica Dance Studio” di Castelgomberto

Ore 20:30 Latino americano con dj Walter Alfredo Garcia Jave!

SI BALLA SU PISTA IN ACCIAIO



Venerdì 6 Luglio: MotoIncontro & Serata Rock



Dalle 19:00 Apertura Stand Gastronomici

Dalle 19:30 BIKERS WELCOME 4: Il MotoIncontro!

Incontro aperto a tutti i motociclisti con ritrovo moto dalle 19:30 presso International Café in via Valchiampo (Distributore Biasin) a Montorso Vicentino e partenza motorada in direzione Castello di Arzignano

Ore 21:30 Serata rock con i COLT 45 ROCK MACHINE!



Sabato 7 Luglio: Serata Disco anni ’70 & ‘80



Dalle 19:00 Apertura Stand Gastronomici

Ore 21:00 DISCO INFERNO 70’ – The Show Siro&Friends,

imigliori successi degli anni ’70 & '80 mixati a raffica!

Domenica 8 Luglio: Serata Talent Show



Dalle 19:00 Apertura Stand Gastronomici

Ore 20:00 ArziGnanO’s Talent: talenti di ogni tipo si sfideranno per diventare il talento di Arzignano!





AMPIO PARCHEGGIO

Ogni sera: Un villaggio vacanze con pesca di beneficenza, animazione per tutti, stand gastronomici con i mitici panini “onti”, i primi e secondi piatti e le pizze cotte su forno a legna (ogni Sabato e Domenica).

Gallery