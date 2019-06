Ca' Dolze Fest: sagra paesana a Tezze sul Brenta con fritture di pesce 

Belvedere in Festa

A Belvedere di Tezze Sul Brenta in provincia di Vicenza si svolge nei giorni 14, 15, 16, 17, 18 Giugno 2019 la festa Ca' Dolze Fest.

Da venerdì 14 a martedì 18 giugno è in programma la sagra paesana "Belvedere in Festa" agli impianti sportivi di Belvedere di Tezze sul Brenta in via Nazionale con intrattenimenti musicali, spettacoli, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera. Si potrà ballare su pista in acciaio con numerose orchestre e dj. Specialità culinarie: fritture di pesce (sabato e domenica); sardee in saor e sarde fritte (venerdì); spaghetti con le sarde (venerdì); cappesante (lunedì); tagliata (martedì). Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: Sarde in Saor - Sarde Fritte - Spaghetti con le Sarde

ore 20.30: Inzio del 13° Torneo delle Contrade

ore 21.30: Faccia Da Max-Tributo 883

Sabato 17

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: Fritture di Pesce

ore 20: 13° Torneo delle Contrade

ore 21: sabato 15 giugno 2019. Ca' Dolze Fest vi presenta i protagonisti della seconda serata. I Liveplay la Tribute Band dei famosi Coldplay. La serata si aprirà con la musica dal vivo in acustico dei Ménage à Trois.

Domenica

Dalle 10 per tutta la giornata: 3° Time Volley delle Contrade

ore 10.30: Santa Messa nella solennità del Corpus Domini

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: Fritture di Pesce

ore 20.30: Serata danzante Domenica 16 giugno, entra in scena il ballo liscio con una splendida orchestra: i Sabia

Lunedì

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: Cappesante

ore 20: Fasi Finali del 13° Torneo delle Contrade

ore 21: Serata danzante 'Orchestra Spettacolo di Marco e il Clan. Appuntamento a Lunedì 17 Giugno

Martedì

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: Tagliata

ore 20: Finale del 3° Time Volley delle Contrade

ore 21.30: Ca' Dolze fest chiude la Festa con l'Orchestra Daniele Cordani

ore 22: Finale del 13° Torneo delle Contrade

ore 23.30: Estrazione Lotteria con ricca sottoscrizione a premi