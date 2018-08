Brintaal Celtic Folk 2018

Giovedì 23 agosto

APERTURA AREA FESTIVAL ore 16.30

***********************************************

ore 16.30: apertura del pub e del mercatino d'artigianato

ore 16.30: laboratorio creativo fantasy per bambini FANTABRINTAAL

ore 18.30: apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30: live ALBAN FÙAM (Italia) - Irish Folk

ore 23.30: live PATRICKS (Italia) - Irish Folk



Venerdì 24 agosto

APERTURA AREA FESTIVAL ore 16.30

***********************************************

ore 16.30: apertura del pub e del mercatino d'artigianato;

ore 16.30: laboratorio creativo fantasy per bambini FANTABRINTAAL

ore 18.30: apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30: live FINNEGAN’S HELL (Svezia) - Folk Rock/Celtic Punk

ore 23.30: live BALT HÜTTAR (Italia) - Cimbrian Folk Metal



Sabato 25 agosto

APERTURA AREA FESTIVAL ore 15.00

***********************************************

ore 15.00: apertura del pub e del mercatino d'artigianato

ore 15.30: conosciamo i rapaci notturni e diurni a cura di “La Fenice Falconeria”

ore 15.30: stage di tiro con l'arco a cura della compagnia Arcieri Valsugana

ore 15.30: laboratorio creativo fantasy per bambini FANTABRINTAAL

ore 17.30: laboratorio musicale a cura della scuola di musica ArteSia (presso il Fantabrintaal)

ore 18.30: apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30: live CELTICA PIPES ROCK (Scozia, Austria) - Celtic Punk Rock

ore 23.30: live THE RUMPLED (Italia) - Irish Folk/Irish Punk



Domenica 26 agosto

APERTURA AREA FESTIVAL ore 12.00

***********************************************

ore 12.00: apertura del pub, ristorante e mercatino d'artigianato

ore 15.00: laboratorio creativo fantasy per bambini FANTABRINTAAL

ore 15.00: 2° edizione dei BRINTAAL GAMES

ore 15.00: stage di danze bretoni a cura di Alessandro Funes accompagnato dalla musica degli Skolvan

ore 17.30: laboratorio musicale a cura della scuola di musica ArteSia (presso il Fantabrintaal)

ore 21.30: live SKOLVAN (Bretagna) - Tradizionale Bretone

ore 23.30: live THE LED FARMERS (Irlanda) - Irish Folk





ACCESSO GRATUITO

maggiori informazioni su www.brintaalcelticfolk.it