"Antica Sagra Peschiera dei Muzzi 2017" a Sovizzo: sparagagna alla vicentina

Da giovedì 24 a lunedì 28 agosto si svolgerà l'Antica Sagra "Peschiera dei Muzzi 2017" a Sovizzo in località Peschiera dei Muzzi per 6 giorni di intrattenimenti musicali con orchestre e dj set e ricco stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Specialità culinarie venete: bigoli all'arna e con il ragù; lasagne al tartufo berico; spezzatino di musso con polenta; trippe; "sparagagna alla vicentina" (costicine del masc-io); grigliate miste di carne; corgnoi; salame ai ferri; "luganeghe"; frittelle. Non mancheranno vini tipici alla mescita, birre artigianali alla spina e bevande varie. Presenti due aree per gli spettacoli musicali: l'Area Giovani con l'Happy Hour Spritz e l'Area Liscio. Ingresso libero. Vedi anche: "Antica Sagra Peschiera dei Muzzi 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Giovedì 24 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: "Happy Hour Spritz" con dj set in Area Giovani

ore 20.30: Serata danzante con orchestra in Area Liscio

Venerdì 25 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: "Happy Hour Spritz" con il gruppo "Fuori Zona" (Cover Band Ligabue) in Area Giovani

ore 20.30: Serata danzante con orchestra in Area Liscio

Sabato 26 agosto

ore 10: Raduno Motocross - Pista aperto per allenamento con tutti i tipi di licenza

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: "Happy Hour Spritz" con dj set in Area Giovani

ore 20.30: Serata danzante con orchestra in Area Liscio

Domenica 27 agosto

ore 8.30: Santa Messa al campo sportivo con benedizione delle moto

ore 10: Raduno Motocross con prove e qualifiche per competizione

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: "Happy Hour Spritz" con dj set in Area Giovani

ore 20.30: Serata danzante con orchestra in Area Liscio

Lunedì 28 agosto

ore 20.30: Serata danzante con l'orchestra "Magri e Lisoni" in Area Liscio

ore 23.30: Spettacolo pirotecnico

