Antica Sagra e Fiera di Sant'Anna Dueville: specialità Trippa

Dueville l'antica sagra di S. Anna: Musica: spettacoli, buona cucina e l'ultima sera un grande spettacolo pirotecnico.

Tradizionale sagra e fiera di Sant’Anna a Dueville (VI) da venerdì 26 a mercoledì 31 luglio 2019.

L'ultimo è il giorno della tradizionale grande fiera mercato, un tempo dedicata all’esposizione degli animali da stalla e cortile trasformatasi negli ultimi anni a grosso contenitore di mercanzie di ogni genere. La manifestazione è organizzata dalla meravigliosa e instancabile Pro Loco di Dueville. I festeggiamenti dell’Antica Sagra e Fiera di Sant’Anna a Dueville inizieranno con l’apertura dello Stand Gastronomico, per proseguire con una serie di attrazioni da non perdere. Caratteristica gastronomica dei festeggiamenti in questa piccola e simpatica cittadina a nord di Vicenza sono i piatti a base di Trippa, distribuiti per tutta la giornata della fiera dai volontati della Proloco nello stand gastronomico allestito per l’occasione. La trippa, fin dagli albori della manifestazione, diventa così il piatto caratteristico di Dueville, ed è proposta in questa giornata anche da tutte le trattorie e dai bar del posto.

Da non perdere

le prelibatezze della zona food

tantissimi eventi ogni giorno nelle aree disco, enoteca e liscio.

divertimento è assicurato anche per i più piccoli nella zona giostre.

lo spettacolo pirotecnico alle 23:45

PROGRAMMA