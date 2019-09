Antica Sagra di San Michele - Festa dei Pioppini a Costozza

Se vuoi assaggiare i tipici funghi Pioppini coltivati ​​nelle grotte di Costozza - Colli Berici e altre deliziose specialità gastronomiche allora devi approffittare di una delle sagre autunnali più prelibate.

Da venerdì 10/4 a lunedì 10/7 a Costozza di Longare, tranquillo e bellissimo borgo storico ti aspetta per la cena l'Antica Sagra di San Michele per gustare le specialità tipiche con Pioppini, Fettuccine, Bistecca di manzo con Pioppini funghi o Tosela formaggio con Pioppini E la famosa Fritoa, il dolce tipico della festa, il tutto accompagnato dal buon vino della zona di Costozza come Cabernet, Sauvignon, Chardonnay etc.

Apertura dello stand gastronomico tutti i giorni dalle 19:00 alle 23:30: piatti a base di "Pioppini delle Grotte di Costozza"; tagliatelle ai pioppini; gnocchi o bigoli al ragù, all'anitra e al pomodoro. Nido di polenta con salsiccia scaglie di grana e gli immancabili pioppini, grigliata, frittelle e tanto altro. Non mancheranno i vini tipici del territorio berico.

Da venerdì a lunedì: intrattenimenti musicali, esibizioni di ballo, mostre, eventi sportivi, pesca di beneficenza. Nei giorni della manifestazione si potranno visitare la mostra micologica dell'Associazione A.M.B. di Longare e l'esposizione delle sculture in pietra e terracotta di Angelo Forte. Ampia pista da ballo al coperto. Ingresso libero.

Gli ORA ZERO, Ligabue Tribute Band, si esibiranno nell'ultima sera della sagra.

L'evento si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia.