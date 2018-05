Antica Sagra di San Giuseppe - Festa delle erbe spontanee

La “Sagra di San Giuseppe” un tempo festeggiato il 1 Maggio si è spostata verso la primavera più inoltrata ed è diventata nel tempo la “Festa delle erbe spontanee”.



Una festa questa dove si possono assaporare i profumi di primavera durante la PASSEGGIATA DELLA RANA e scoprire gli usi che si possono fare delle erbe spontanee durante l'altra passeggiata detta "ANDAR PER ERBE".



Filo conduttore della festa sono le erbe di stagione che troviamo anche sotto gli stand (che vengono riscaldati in caso di cattivo tempo) nei sughi, che vengono preparati per la festa da ristoratori locali, "RISTORANTE ROCCOLO ROSSATO " e "TRATTORIA RAMPON" che hanno saputo trovare degli ottimi sughi con le erbette di stagione, da scoprire.



La cucina della festa propone poi gustosi secondi piatti a base di ottime salsicce, di una saporita porchetta o dello stinco di maiale.

Per soddisfare poi tutte le esigenze vengono proposti anche un piatto freddo e uno vegetariano e tutti i secondi sono accompagnati da vari contorni a scelta.



Tutti sapori genuini per un menù completo e che soddisfi tutte le esigenze di fame e palato.



La festa ha inizio Venerdì 25 Maggio, con la grande Festa delle Classi di Monte di Malo-Priabona e Faedo, dove prenotando le tavole, si potrà festeggiare la propria festa della classe e passare una serata in allegria ma soprattutto in compagnia.





La festa prosegue poi Sabato sera 26 Maggio, con una serata “green” dedicata ai giovani e con le visite guidate della chiesa dedicata a San Giuseppe e all'antico organo restaurato e inaugurato il 13 Maggio scorso.



Alla domenica 27 Maggio, si inizia presto con la “Passeggiata della Rana” che si snoda tra i sentieri di Monte di Malo su un percorso di 4 km e uno di 8 Km.

La partenza è libera dal piazzale della chiesa dalle ore 8,00 alle 10.00 e con il biglietto si avrà 1 € di sconto da usare presso gli stand.

A seguire si svolgerà su prenotazione (posti limitati per una maggiore comprensione del relatore 3401701826 Marta) la passeggiata "Andar per erbe" dove con un esperto si camminerà nei dintorifino alle 12.30 allo scoperta delle erbe naturali e dei loro usi.



Dalle 14,00 ci saranno dei laboratori creativi per i bambini per liberare la fantasia e sbizzarrirsi in fantastici lavoretti e grazie ad una operatrice della dtta Godoi si potrà assistere alle varie fasi di distillazione degli oli essenziali.

Al pomeriggio della domenica si potranno visitare nuovamente gli antichi archivi ed essere guidati a scoprire le pitture presenti all’interno della chiesa parrocchiale dedicata a San Giuseppe.

Durante tutta la festa rimarrà aperta la pesca di beneficenza e saranno presenti delle buonissime frittelle.