"Antica Sagra della Madonna della Neve" a Campipiani di Priabona di Monte di Malo

Anche quest’anno, da venerdì 4 a lunedì 7 agosto, ritorna l’Antica Sagra della Madonna della Neve a Campipiani di Priabona (Monte di Malo), organizzata dall’Associazione Pro Campipiani in collaborazione con la Parrocchia di Priabona e Pro Loco Monte di Malo.

Alla sagra di Campipiani 2017, ogni sera dalle 18,30, uno stand gastronomico sarà in grado di offrire costine, luganeghe, polenta, patate fritte, il pane casereccio (cotto in un forno del XIV secolo) e naturalmente la specialità che da sempre contraddistingue la sagra di Campipiani: la “peperonata che beca”. Tutte le sere, alla sagra di Campipiani 2017 sarà anche aperta “La Caneva de ‘Selmo” dove si potrà degustare un buon bicchiere di vino D.O.C.

La sagra di Campipiani, che trae origine da antiche feste familiari nella ricorrenza della Madonna della Neve, il 5 agosto, è diventata nel corso degli anni una sagra popolare che si è contraddistinta per la sua semplicità. Ancora oggi, infatti, chi sceglie di mangiare qui ne apprezza la tranquillità, il paesaggio e il contesto culturale, preservate dalla ferma volontà di non proporre intrattenimenti musicali, e la qualità e genuinità dei piatti tipici locali. Vedi anche: "Antica Sagra della Madonna della Neve 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Domenica 7 agosto si terrà la passeggiata guidata lungo il percorso Madonna della Neve con partenza dalla chiesa parrocchiale di Priabona alle ore 15,00. Una guida del Centro Studi del Priaboniano accompagnerà gli escursionisti lungo i sentieri nelle colline della zona, che offrono interessanti spunti naturalistici, geologici e storico-culturali. Sono raccomandate calzature adeguatE.

Inoltre, alle 18,30 nella contrada Campipiani di Sopra si terrà l’incontro culturale “A spasso con Meneghello”, percorso semiserio tra i libri dello scrittore di Malo, a dieci anni dalla sua scomparsa.

Infine, il programma prevede la Santa Messa alle 9,30 e alle 18,30 di sabato 5 agosto e alle 18,30 di venerdì 4 e lunedì 7 agosto nella chiesetta di Campipiani.



COME ARRIVARE: Link google maps: https://goo.gl/maps/Xy17CxLkwBA2 - Da Malo prendere la provinciale per Priabona; superato il centro del paese, svoltare a destra attraversando il piazzale con parcheggio e seguendo le indicazioni. Da Cornedo prendere la provinciale per Priabona; superato il cimitero, scegliere la prima strada a sinistra attraversando il piazzale con parcheggio e seguendo le indicazioni.

ELENCO SAGRE