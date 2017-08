"Antica Sagra dell'Addolorata" a Bosco di Nanto: seppie ai ferri, trippe e "fritoe"

ESTATE 2017: SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI - FIERE MERCATO A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto e da venerdì 1 a domenica 3 settembre si terrà l'Antica Sagra dell'Addolorata a Bosco di Nanto nei pressi della parrocchia locale in via Chiesa 63 con intrattenimenti musicali di orchestre e band, luna park per bambini, mostre d'arte, pesca di beneficenza, mercatino del libro usato e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 alle 22. Specialità culinarie: trippe - seppie ai ferri (novità 2017) - frittelle calde. Pista da ballo in acciaio. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 25 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico + chiosco/proseccheria + pesca di beneficenza + mercatino del libro usato + luna park per bambini

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Ivan e Chiara" by Bagutti

Sabato 26 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico + chiosco/proseccheria + pesca di beneficenza + mercatino del libro usato + luna park per bambini

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Arianna Group"

Domenica 27 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico + chiosco/proseccheria + pesca di beneficenza + mercatino del libro usato + luna park per bambini

ore 21: Serata danzante con balli di gruppo, liscio e latino insieme ad Alex dj by "Parioli"

Venerdì 1 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico + chiosco/proseccheria + pesca di beneficenza + mercatino del libro usato + luna park per bambini

ore 21: Live con il gruppo "Ora Zero" - Ligabue Tribute Band

Sabato 2 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico + chiosco/proseccheria + pesca di beneficenza + mercatino del libro usato + luna park per bambini

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Paola e I Re di Cuori"

Domenica 3 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico + chiosco/proseccheria + pesca di beneficenza + mercatino del libro usato + luna park per bambini

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Simone e Irene"

