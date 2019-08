Antica Sagra dei Ossi de Mas-cio di Longare

Ritorna anche per il 2019 la Sagra dei Ossi de Mas-cio di Longare.

Potrete finalmente gustare i famosi e apprezzati Ossi de Mas-cio di Longare, oltre a molti altri piatti presenti nel nostro ricco stand gastronomico.

Questa sagra ogni anno ha registrato un crescendo di interesse da parte della gente che viene anche da altri paesi e province per assaggiare la specialità: gli “Ossi de mas’cio” con il cren.

Da un maiale vengono ricavate solo due porzioni: gli ossi del collo che sono più saporiti e ricchi di carne, vengono bolliti con le adeguate verdure per ben tre ore.

Il cren viene raccolto nella zona dai volontari, grattugiato a mano e miscelato con aceto.

Alcuni dei “Cuochi”, che ancora lavorano con passione per la sagra, sono gli stessi di 41 anni fa, nel frattempo hanno insegnato i trucchi del mestiere ad altri giovani per continuare a far vivere questo piatto povero della nostra tradizione contadina.

La sagra nel corso degli anni si è andata sviluppando con varie iniziative, stand gastronomico con altri piatti, mostre, area giovani, enoteca, serate musicali per giovani ed adulti, pesca di beneficienza e molto altro.

La sagra dei “ossi de mas-cio” è diventata un appuntamento imperdibile per chi ama ritrovare un piatto della tradizione contadina e di stare insieme in un ambiente sereno e gioioso.

PROGRAMMA:



Venerdì 30 Agosto

19.00 Apertura Stand Gastronomico

21.00 I Sabia

21.45 H1N1 Show Band (Area Giovani)

_________________________________

Sabato 31 Agosto

18.30 Apertura Stand Gastronomico

21.00 Orchestra Renato Rizzi

21.45 DJ IEIE e PAOL1 voice (Area Giovani)

_________________________________

Domenica 01 Settembre

18.30 Apertura Stand Gastronomico

19.30 Spettacolo di danza sportiva, firmato TIME to DANCE Studio ASD Tenici Paolo Santin & Elisa Chanaa'

21.00 Orchestra i Nuovi Delfini

21.45 Freeway - Sigle TV & Cartoons in Rock (Area Giovani)

_________________________________

Lunedì 02 Settembre

19.00 Apertura Stand Gastronomico

21.00 Marco e i Niagara

21.45 GIANNI B e PAOL1 voice (Area Giovani)

_________________________________

Venerdì 06 Settembre

19.00 Apertura Stand Gastronomico

21.00 Luigianna

_________________________________

Sabato 07 Settembre

18.30 Apertura Stand Gastronomico

19.30 Intrattenimento con la scuola di ballo Dance Sport Veneto di Chiara & Mattia

21.00 Country Tour

_________________________________

Domenica 08 Settembre

18.30 Apertura Stand Gastronomico

21.00 Cristiano dj

23.00 Estrazione dei premi della lotteria

_________________________________

Durante la manifestazione, inoltre, troverete:

- Enoteca con un'attenta selezione dei vini locali

- Ricca pesca di beneficenza pro scuola materna “Elia Bassani”

- Luna-park con giochi gonfiabili per i bambini di tutte le età

- La mostra "Altri tempi, altre velocità. Dalla Vaca Mora alla Littorina"

- Le famose “Fritole de Longare”

- Lotteria con numerosi premi