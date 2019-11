Antica Fiera San Martino a Breganze: specialità Toresan allo spiedo, pasta e fagioli, risotto

L'Antica Fiera San Martino è una occasione unica per rivivere il passato, con prodotti tipici alimentari e lavori di una volta e tutti i piatti della tradizione culinaria della zona.

E' tutto pronto a Breganze per la 24° Edizione dell'Antica Fiera di San Martino, in programma nel weekend di Sabato 9 e Domenica 10 Novembre 2019 per assaporare le atmosfere di una antica Fiera.

Anche quest'anno torna a Breganze la rievocazione dell'Antica Fiera di San Martino: un appuntamento imperdibile e ricco di eventi per celebrare le tradizioni e le eccellenze del nostro territorio e con il favolose proposte gastronomiche.



PREMIO SAN MARTINO - DOMENICA 10 Novembre

- Ore 12:00, presso la Sala Consiliare: in occasione del 50° anniversario della DOC Breganze, l’Amministrazione Comunale consegnerà il “Premio San Martino” al Consorzio Tutela Vini DOC Breganze.

GASTRONOMIA

SABATO 9 Novembre - Dalle ore 18:30: Stand Gastronomico Pro Loco Breganze con gnocchi al sugo di Toresan, pasta e fagioli alla veneta e piatto del contadino accompagnati dai vini DOC Breganze.

- MARRONI E VIN CALDO a cura del Gruppo Alpini di Breganze.

DOMENICA 10 Novembre

- Dalle ore 12:00: Apertura Stand Gastronomici con Tortelloni AL TORESAN, Gnocchi al pomodoro o Sugo di TORESAN, Pasta e fagioli alla veneta, TORESAN allo spiedo, Carni miste con Polenta e Degustazione capretto di Calvene a cura della Pro Loco Breganze, in collaborazione con l’Accademia del Toresan di Breganze. (Spiedo su prenotazione anche per asporto, fino al 7 Novembre - Onorina 0445.873449 - Roberta 339.8252319).

- Varietà di RISOTTI a cura del Gruppo Alpini di Breganze.

- Minestrone - RoastBeef e Pan Brustolà - Gruppo Fanti di Breganze.

- Polenta Brustolà con Salame e Formaggio - Gruppo Agricoltori di Breganze.

- Dalle ore 14.30: “CALICI A SAN MARTINO” presso il Parco Unione Montana a cura del Consorzio DOC Breganze, con proposte gastronomiche del Circolo Arci “La Ciacola”.

CULTURA

SABATO 9 Novembre

- Ore 10:30: presso Biblioteca “G. Boschiero”: Inizio del Mandala dei Monaci Tibetani a cura del “Global World of Music and Art” e del circolo ACLI di Breganze.

- Dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19.30: mostra presso Biblioteca “G. Boschiero”: “Itinerari di Archeologia Industriale e Arte della Seta ” a cura dell’ Università Adulti/Anziani (anche Domenica)

DOMENICA 10 Novembre

- Dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17.30: OFFICINA RADIN e MUSEO DEL MAGLIO APERTI PER LE VISITE.

- Dalle ore 12:30 alle 16:30: VISITE GUIDATE AL CAMPANILE a cura dei Campanari di Breganze.

- Dalle ore 14:30 alle 18:00: OPEN DAY dell’IIS «A. SCOTTON» nelle sedi di Piazza del Donatore e di via Roma.

- Ore 16.30: CONCERTO DI CAMPANE a cura dei Campanari di Breganze.

- Ore 20:30: CONCERTO DI CANTI POPOLARI PRESSO il Cinema Teatro “G. Verdi”, a cura del Coro di Breganze, il Coro Improvviso di Rosà ed il coro ANA “Amici Miei” di Montegalda.

- STAND DEL GRUPPO RICERCA STORICA di Breganze.

- STAND CON PRODOTTI FRANCESI ED UNGHERESI a cura del Comitato Gemellaggi.

DIVERTIMENTO

SABATO 9 Novembre

- Ore 19:00: “ASPETTANDO SAN MARTINO” mostra di fisarmoniche a cura di Angelo Simonato, suonate dal gruppo folkloristico “I Tabarri”.

DOMENICA 10 Novembre

- Dalle ore 10:00: IL SALBANEO CANTASTORIE intratterrà grandi e piccini.

- Ore 14:30: MUSICA TRADIZIONALE DAL VIVO con il gruppo “Tino e i Fiaschi”.

- RIEVOCAZIONE MESTIERI ANTICHI E GIOCHI TRADIZIONALI.

- GIOCHI GONFIABILI presso l’asilo Fioravanzo, a cura di FIDAS Breganze.

AGRICOLTURA

DOMENICA 10 Novembre

- AREA BIODISTRETTO con produttori locali, a cura dell’associazione “Breganze Fiorita”.

- Ore 9:30: PREMIAZIONE CONCORSO “DI FIORE IN ORTO” presso la Sala Consiliare del Comune di Breganze.

- Ore 10:30: MESSA DI RINGRAZIAMENTO e benedizione macchine agricole presso il Duomo “S. Maria Assunta di Breganze”

- Ore 14:30: “I CASARI DI CALVENE E L’ARTE DEL FORMAGGIO” dimostrazione pratica lavorazioni, con interventi del prof. Sergio Varini e maestri ONAF.

- Ore 15:00: PREMIAZIONE CONCORSO MIELI preso lo stand dell’Associazione Apicoltori Astico Brenta.

- ESPOSIZIONE MACCHINE AGRICOLE in Piazza del Donatore.

SOLIDARIETA'

DOMENICA 10 Novembre

- Dalle ore 9:00: STAND DELLA SOLIDARIETA’ - Il Gruppo Panificatori della Provincia di Vicenza, in collaborazione con i ragazzi della scuola ENAIP e le Associazioni Breganzesi, propongono pane fresco e altre specialità.

- Ore 17:30: ESTRAZIONE BIGLIETTI DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI

Il ricavato dei panificatori e dei gruppi presenti durante la manifestazione andrà a favore di progetti solidali in Mozambico e nel territorio Breganzese.



Durante la manifestazione saranno presenti nelle vie del centro oltre 100 bancarelle con prodotti artigianali e gastronomici, mentre i Commercianti di Breganze terranno aperti i loro negozi.