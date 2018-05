Antica Fiera di Primavera 2018 - "Dal mais alla polenta" a Camisano Vicentino

Torna anche quest'anno, più ricca che mai, l'Antica Fiera di Primavera di Camisano Vicentino!

Dall'11 al 20 maggio 2018 Camisano Vicentino si veste a festa!

Il programma

Tutti i giorni: ESPOSIZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE e BAR PIZZERIA presso Stand Ballo

LUNA PARK in Piazza del Vicariato Civile (area ex Consorzio)

STAND GASTRONOMICO presso lo Stand Camisano Eventi

PESCA DI BENEFICENZA in piazza Costituzione

venerdì 11 E' TEMPO DI... MUSICA concerto dell'Orchestra Virgilio dell'Istituto Comprensivo di Camisano Vicentino alle 21.00 teatro Lux

sabato 12 10 MIGLIA DELL'AURORA dalle 16.00 attività per i ragazzi piazza Umberto I alle 19.15 partenza

domenica 13 e 20 MERCATO PROLUNGATO fino alle ore 18.00

domenica 13 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA FIERA CON PREMIAZIONE DEL CAMISANESE DELL’ANNO E IMPRESE DEL TERRITORIO alle 9.30 presso lo Stand Ballo

INAUGURAZIONE MOSTRA ANTICA OLIMPIA alle 11.30 presso il Municipio

in piazza Umberto I VIET VO DAO FREESTYLE III TOURNAMENT dalle 9.00 Palazzetto dello Sport

27° RADUNO AUTO E MOTO D'EPOCA “4° Memorial Antonio Zamunaro” dalle 9.00 in piazza Pio X

dal 13 al 27 ANTICA OLIMPIA foto di Luca Girardini - disegni di Selene Campanella mostra fotografica in sala consiliare del Municipio visitabile durante l’apertura degli uffici comunali e negli orari indicati nella locandina

dal 17 al 20 3° SIMPOSIO DEL LEGNO SCULTURE IN PIAZZA tutto il giorno e la sera in piazza Umberto I premiazioni domenica 20

giovedì 17 L'ETÀ IMPERFETTA proiezione del film alla presenza del cast alle 21.00 teatro Lux

venerdì 18 UN NUOVO VOLTO PER IL PALIO selezione alle 20.30

sabato 19 CAMISANO IN FIABA LABORATORI, LETTURE E CARRI MASCHERATI DEDICATI ALLE FIABE dalle 10.00 alle 18.00 da via Vittorio Veneto a via XX Settembre

sabato 19 e domenica 20 DANZA E SPORT IN FIERA nel pomeriggio Stand Ballo

domenica 20 SFILATA PER LA RICONSEGNA DEL PALIO DELLE CONTRADE alle 11.00 per le vie del centro

FENOMENI IN FIERA musica, danza, magia e arte varia presentate da Luca Moschini, Anna Fiorina e Valentina Cappellari alle 21.00 presso lo Stand Ballo

________

MUSICA LIVE E BALLO

Venerdì 11 serata latina SALSA CANA by MILLENIUM DANCE ACADEMY

Sabato 12 – Orchestra SERGIO BEVILACQUA E LE MELODIE

Domenica 13 - Orchestra RENZA GLAMOUR

Lunedì 14 - Orchestra ROSSELLA FERRARI E I CASANOVA

Martedì 15 - Orchestra I SABIA

Mercoledì 16 - Orchestra ALICE & I DIAPASON

Giovedì 17 - Orchestra ENRICO MARCHIANTE

Venerdì 18 serata latina con SILVANO DJ E MANUEL LA PALMA by MILLENIUM DANCE ACADEMY

Sabato 19 -serata country con DJ HOWDY, DJ FLAVIO E M° WALTER

dalle ore 21.00 STAND BALLO in piazza del Vicariato Civile

______________

MUSICA LIVE GIOVANI gruppi e animazione

Venerdì 11 VOODOO TONGUE tribute band Rolling Stones

Sabato 12 OVERDOSE 74 tributo AC /DC Bon Scott

Domenica 13 ROCK’N ROLL CIRCUS blues and rock

Lunedì 14 I NICOLSON’S pop rock and country

Martedì 15 MUSIC COMPILATION DJ

Mercoledì 16 DJ MUSIC SET

Giovedì 17 THE CRIMINALS Camisano rock band

Venerdì 18 TERRAKRUA rock pop

Sabato 19 FOR EVER QUEEN tributo ai Queen

Domenica 20 KANTA TU 360 music & karaoke

dalle ore 20.00 AREA GIOVANI in piazza Libertà