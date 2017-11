AUTUNNO 2017: SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre la Pro Loco organizza l'8° Festa della Cincionela co' la Rava a Chiampo al Palatenda in piazza Zanella con intrattenimenti musicali, spettacoli, eventi sportivi e degustazioni negli stand gastronomici aperti sabato dalle 18 e domenica dalle 9 fino a sera.

Specialità culinaria: "Cincionela co' la rava" (Prodotto De.Co. della Valle del Chiampo) ovvero la salsiccia con la rapa gialla con piatti a tema. La tradizione locale vuole che la rapa gialla al posto della carne, mescolata nell’impasto, aumenti la produzione di “cincionela”, ovvero salsiccia, “co’ la rava". 50 fa era stata una scelta dettata dalla fame, perché con questa tecnica, a parità di maiale usato, si producevano un 30-40% di salsicce in più. Sono 4 le macellerie produttrici della "cincionela co' la rava De.Co. (Macelleria Chiarello Gugliemo, Macelleria Ghiotto Felice, Macelleria Raniero Angelo e Paolo, Macelleria Raniero Giovanni). Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 17 novembre

ore 21: "Dalla Pelle al Cuore" - Sfilata di moda in pelle con il "Premio Poeta della Pelle 2017" e "Ragazza in Pelle 2017" - Spettacolo ideato e presentato da Dino Antoniazzi

Sabato 18 novembre

ore 18 Apertura stand gastronomici

ore 20.30: Serata musicale con "Petermix Deejay"

Domenica 19 novembre

Dalle ore 9 per tutta la giornata: Apertura stand gastronomici

ore 10.30: Partenza Rally "Memorial Mariano Dal Grande"

ore 12.30: Pranzo agli stand: riso con "cincionela co' la rava" e altre delizie tipiche del territorio

Dalle 15 alle 17: Balli popolari e musica folk

Dalle 21 alle 22: Premiazioni Rally

