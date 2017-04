8° Festa dei Bisi a Pozzolo di Villaga: mostra-mercato, degustazioni e musica

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FERE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 12 a domenica 14 maggio e da venerdì 19 a domenica 21 maggio si terrà l'8° Festa dei Bisi a Pozzolo di Villaga con la mostra-mercato tradizionale, intrattenimenti musicali, spettacoli, eventi sportivi, funzioni religiose e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Tra gli eventi spiccano la mostra-mercato dei prodotti tipici domenica 14 maggio dalle 10.30 alle 19 e il "Gran Galà dei Bisi" solo su prenotazione domenica 14 maggio. L'evento è organizzato dall'Associazione "Oliveto". Ingresso libero. Vedi anche: Festa dei Bisi 2016.

FESTA DEI BISI: la manifestazione è una classica rassegna primaverile dei prodotti stagionali dei Colli Berici, in particolare i piselli o "bisi" in dialetto veneto. Si potranno degustare tutte le specialità a base dei rinomati "Bisi di Pozzolo", come i primi (risotto o fettuccine ai bisi).

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 12 Maggio

ore 19.30: Apertura stand gastronomico

ore 22: Serata Giovani con Dj Morgan nella prima data del suo tour estivo

Sabato 13 Maggio

ore 18.30: Gara di Orienteering - 6° Prova del Tour Vicentino - Ritrovo alle 17 presso il campo sportivo di Pozzolo - Premiazioni alle 20.30 - Info: www.arcesok.it

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20.30: Serata danzante con l'orchestra "Veronica e I Papillons"

Domenica 14 Maggio

ore 9: Santa Messa

Dalle 10.30 alle 19: Mostra-Mercato dei prodotti agricoli locali

ore 11.30: Premazione Concorso "Bisi"

ore 12: Degsutazione gratuita con i formaggi del Caseificio "Sapori di Montegnago" e i vini dell'Azienda Piovene Porto Godi

ore 12.30: Pranzo Comunitario "Gran Galà dei Bisi" - Menù: 2 antipasti di cotechino con vellutata di piselli e polenta alla brace con Asiago di malga; primo di risotto di piselli, ramandolo e pasta di salame; 2 secondi di quaglia allo spiedo con polenta e "bisi" e arista di maiale al cartoccio cotta alla brace con cruditè; dessert con gelato ai frutti di bosco. Costo: 20 euro adulti - 11 euro ragazzi fino a 10 anni - Prenotazioni entro il 10 maggio (Massimo 340.6918989 - 0444.8682278)

ore 16: 3° Gara di "Scaolatura dei Bisi"

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Renato e Gli Amici"

Venerdì 19 Maggio

ore 20.30: Conferenza "Produrre e Vendere Olio Extra Vergine di Oliva nei Berici" con riflessioni sulle opportunità per le micro.-aziende - Relatore: Sergio Carraro

Sabato 20 Maggio

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Renato Rizzi e Gli Incontri"

Domenica 21 Maggio

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Serata danzante con l'orchestra "Magri e Lisoni"

