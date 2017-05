71° Festa delle Rose a San Bortolo di Vicenza

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 4 a domenica 7 maggio si svolgerà la 71° Festa delle Rose, organizzata dalla Pro Loco San Bortolo insieme al comune di Vicenza, nel quartiere San Bortolo di Vicenza con spettacoli musicali, luna park per bambini, incontri, mostra-mercato di prodotti tipici oltre allo stand gastronomico del "Ristorante delle Rose". Sono previste delle modifiche alla viabilità per domenica 8 maggio dalle 9 alle 19 con la chiusura parziale di via Prati e via Durando. Ingresso libero. Vedi anche: "Festa delle Rose 2015" - "Festa delle Rose 2016".

STORIA DELLA FESTA DELLE ROSE: nel 1946 nacque il Comitato "Pro San Bortolo", che assunse formalmente la personalità giuridica, in veste di associazione, nel 1947, dopo la registrazione dell'atto costitutivo e dello Statuto. Tra gli obiettivi della neonata organizzazione vi era la promozione di iniziative assistenziali, ricreative, culturali e sportive per favorire l'aggregazione ed il maggior dialogo tra cittadini ed istituzioni. Unendo l'utile al dilettevole, il Comitato di allora pensò di organizzare una festa, che, svolgendosi nel mese di maggio, mese di fioritura delle rose, venne denominata la "Festa delle Rose", anche perché ogni partecipante, che consegnava un'offerta a favore del Comitato, veniva omaggiato con una rosa rossa. Tutto questo servì per costituire i primi fondi per affrontare le spese di costruzione dell'asilo. La festa, nei primi anni della sua programmazione, durava una settimana, durante la quale erano previsti giochi, gare sportive, pesca di beneficenza, spettacoli e concerti, concludendosi, nella serata finale, con il pittoresco spettacolo pirotecnico.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

GIOVEDI' 4 MAGGIO

ore 20.45 - Sala Polivalente della "Casa della Comunità" - Parrocchia C.I.M. di Vicenza: Cerimonia di inaugurazione della "Festa delle Rose" con il presidente della Pro Loco San Bortolo, Franco Battistella, il parroco del "Cuore Immacolato di Maria", Don Antonio Gonzato, e alcune autorità comunali- Durante la serata verranno consegnati gli attestati ai "Soci Benemeriti 2017" con intrattenimenti musicali.

VENERDI' 5 MAGGIO

ore 16 - Casa della Comunità - Parrocchia C.I.M. di Vicenza: Incontro per la Festa della Mamma di domenica 14 maggio con canti, recite e poesie dei bambini delle scuole dell'infanzia del quartiere

SABATO 6 MAGGIO

Dalle 14.30 alle 19.30: "Vieni con noi al Luna Park" per tutti i bambini in collaborazione con le scuole dell'infanzia, elementari e medie del quartiere nel parcheggio di via Goldoni

ore 18.30 - Parco Giochi di via Durando: Apertura del "Ristorante delle Rose"

ore 20 - Parco Giochi di via Durando: Spettacolo con musica dal vivo

DOMENICA 7 MAGGIO

Dalle 9 alle 15 - Piazzale Scuole Elementari in via Prati: Mostra Mercato con la presentazione dei prodotti tipici a chilometri zero

ore 12 - Parco Giochi di via Durando: Apertura del "Ristorante delle Rose" per il pranzo

ore 18.30: Apertura del "Ristorante delle Rose" per la cena

ore 20: Musica a 360 gradi con musica dal vivo

