Domenica 12 novembre si svolgerà la 67° Giornata Provinciale del Ringraziamento a Marostica oltre al celebrazione del "Giubileo dell’Agricoltore" con spazio alle biodiversità e alle produzioni autoctone senza varietà geneticamente modificate per degustazioni, mercatini enogastronomici e raduno-sfilata dei mezzi agricoli. L'importante messaggio che la Commissione Episcopale Cei per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, la custodia del creato ha elaborato il tema pensato dalla Chiesa Italiana come "Terra Realtà da Custodire", nell’ambito del quale sono stati sviluppati interessanti ragionamenti sulla sostenibilità ambientale e delle colture.

Nel documento, i vescovi richiamano le ragioni “della promozione di una rinnovata pratica di coltivazione della terra, declinata nel segno dell’attenzione all’ambiente, intensificando le buone pratiche già in atto in molte realtà dei nostri territori, favorendo forme di produzione a basso impatto. È anche un modo di contrastare lo sviluppo di quel mutamento climatico che proprio sull’agricoltura ha alcuni degli impatti più devastanti.

Ogni anno, osservano i presuli, la Giornata “si caratterizza come invito a guardare ai frutti della terra, ed all’intera realtà del mondo agricolo, nel segno del rendimento di grazie” ma anche come “memoria viva ed efficace della rinnovata risposta degli agricoltori ai doni del Signore”. Di qui l’importanza di imprese agricole che “cercano di riconciliare la famiglia con l’economia di mercato, superando l’incompatibilità con l’economia dello scarto e promuovendo snodi di economia civile”.

Tutti concetti cari a Coldiretti, come osservano il presidente provinciale Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù: "Il rispetto per la terra e l’ambiente sono principi fondamentali dell’azione della nostra organizzazione, che da anni porta avanti significativi percorsi educativi, rivolti anche a bambini e giovani. Questo per contribuire a far maturare nella società un’attenzione e sensibilità sempre maggiori verso il consumo di prodotti di stagione, locali e di qualità. La sostenibilità ambientale è connessa a tutti questi ragionamenti, al pari della riduzione del consumo inutile di suolo agricolo e dell’incentivazione alle aziende agricole a non abbandonare le zone montane, proprio per tutelare i territori più difficili".

La Giornata Provinciale del Ringraziamento rappresenta anche un momento per riflettere sulle battaglie di Coldiretti, vinte ed in progress: "Saremo uniti, numerosi e forti - concludono Cerantola e Palù - nel ricordare l’impegno di Coldiretti ad essere una vera forza amica del paese, capace di tutelare il territorio e portare avanti le istanze che cittadini ed imprese ritengono prioritarie”.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Ore 8.30: Raduno delle macchine agricole - Parco XXV Aprile (Via Rubbi)

Ore 9.30: Partenza sfilata delle macchine agricole

Ore 10.30: Santa Messa nella Chiesa Arcipretale di Sant’Antonio Abate concelebrata da don Gianfranco Reghelin e don Elia Lunardi

Ore 11.40: Benedizione delle macchine agricole

Ore 12.30: Servizio navetta dal Castello Inferiore di Marostica per il pranzo.

Ore 13: Pranzo del Ringraziamento al Ristorante al Castello Superiore di Marostica con servizio navetta

