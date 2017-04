66° Festival del Vino a Breganze: degustazioni, mercatini e musica

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio si terrà il 66° Festival del Vino, rassegna enogastronomica a Breganze in piazza Mazzini con degustazioni negli stand paesani, intrattenimenti musicali, mercatini e luna park per bambini. Per tutta la manifestazione saranno attivi il "Borgo del Vino" con i produttori del vino Breganze DOC, lo stand della Pro Loco con gnocchi e bigoli a cura del Gruppo Alpini ANA Breganze, lo stand con la specialità del "Toresan allo Spiedo" a cura dell'Accademia del Toresan, bancarelle nelle vie centrali e "Delizie Dal Gustare Made In Italy" in piazza. Sabato sera e la domenica il "Toresan" potrà essere richiesto su prenotazione per asporto e in consumazione nello stand, entro venerdì 26 maggio fino ad esaurimento ai numeri 0445.873449 (orario negozio), al 335.7461174 oppure al 339.8252319. Inoltre domenica 28 maggio tutte le attività commerciali del centro storico saranno aperte in occasione dell'ultimo giorno della festa. Ingresso libero. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Breganze. Per aggiornamenti: www.facebook.com/proloco.breganze/. Vedi anche: "Festival del Vino 2016".

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDì 26 MAGGIO

ore 17: Musica Live

Dalle ore 17.30 alle ore 24: "School On The Road" a cura dell'Istituto Scotton di Breganze - Workshop con laboratori di fotografia, calcografia, stampa su t-shirt, produzione della carte ed esposizione di go-kart

ore 18: Apertura del "Borgo del Vino"

ore 19: Apertura stand gastronomici con vari piatti e specialità

ore 20.30: Serata Musicale con i dj Junk & Osto, Il Baffo del Drago Pirata e Truenfalls, band "La Libertà In Offerta"

SABATO 27 MAGGIO

Dalle ore 9 alle 19: Esposizione "Sapori d'Italia" con mostra-mercato

Dalle ore 18 alle 23: Apertura del "Borgo del Vino"

ore 19: Apertura stand gastronomici con vari piatti tipici e specialità oltre al "Toresan" (prenotabile)

ore 21.30: Serata HKA Hip Hop & Reggaeton a cura di Hookah & H20

DOMENICA 28 MAGGIO

Dalle ore 9 alle 19: Esposizione "Sapori d'Italia" con mostra-mercato

ore 12: Apertura stand gastronomici con vari piatti tipici e specialità oltre al "Toresan" (prenotabile)

Dalle ore 17 alle 23: Apertura del "Borgo del Vino"

ore 19: Apertura stand gastronomici con vari piatti tipici e specialità oltre al "Toresan" (prenotabile)

ore 21: Concerto live del gruppo "Exit Italian Tribute Band" (Musica Anni '60)

