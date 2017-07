66° Festa del Ciclamino a Fontanelle di Conco: porchetta allo spiedo e stinco al forno

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da sabato 12 a martedì 15 agosto è in programma la 66° Festa del Ciclamino a Fontanelle di Conco sull'Altopiano di Asiago con musica dal vivo, spettacoli, esibizioni e stand gastronomico, che si distinguerà per le specialità cullinarie di carne alla brace, porchetta allo spiedo e stinco al forno. Un ottimo modo per aspettare e festeggiare Ferragosto in compagnia. Durante tutta la manifestazione funzionerà una ricca pesca di beneficenza. Per informazioni contattare il comune di Conco: 366.6604247. Ingresso libero. L'evento è organizzato dall'Associazione Amici di Fontanelle, Pro Loco Conco, Gruppo Alpini di Fontanelle e Fidas Donatori di Sangue. Vedi anche: "Festa del Ciclamino 2016".

PROGRAMMA DELLA FESTA DEL CICLAMINO 2017:

Sabato 12 agosto

Ore 14.00 - Torneo di Tresette

Ore 19.30 - Apertura stand Gastronomico con Porchetta allo spiedo

Ore 22.00 - Esibizione Live dei "Fuorizona" - Tributo a Ligabue

Domenica 13 agosto

Durante la giornata MOSTRA STATICA DI AUTO D'EPOCA

Ore 12.00 - Apertura stand Gastronomico con Carne alla Brace

Ore 19.00 - Apertura stand Gastronomico con Carne alla Brace

Ore 20.30 - Esibizione di Danza con D'SHWAGGA Hip Hop School

Ore 22.00 - Esibizione Live DJ MORGAN AFRO - STARGATE

Lunedì 14 agosto

Ore 12.30 - Festa dell'Anziano del Comune di Conco con pranzo su prenotazione

Ore 19.00 - Apertura stand Gastronomico con Stinco al Forno

Ore 21.30 - SERATA LATINO – AMERICANA con stage di bachata per tutta la serata

Martedì 15 agosto

Durante la giornata sarà possibile effettuare VOLI IN ELICOTTERO sull'Altopiano

Ore 12.30 - Apertura stand Gastronomico con Carne alla Brace - Pranzo di Ferragosto

Ore 19.00 - Apertura stand Gastronomico con Carne alla Brace

Ore 21.00 - Serata Danzante con l'orchestra "SILVIA URBANI"

(nella foto in alto la locandina della 66° Festa del Ciclamino a Fontanelle di Conco)

