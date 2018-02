605° Festa di Sant'Agata a Tezze di Arzignano

Da venerdì 2 a lunedì 5 febbraio, da venerdì 9 a lunedì 12 febbraio più da giovedì 15 febbraio a domenica 18 febbraio svolgerà la 605' Festa Patronale di Sant'Agata a Tezze di Arzignano.

PROGRAMMA:

- Venerdì 2 febbraio

ore 20.30: Via Roma-vernice della mostra di pittura "La Madre" presenta Don Giovanni Imbonati

- Sabato 3 febbraio

ore 20.30: Chiesa votiva di S.Agata-XX rassegna dei cori parrocchiali "Don G. Allegri" parteciperanno i cori: Schola Cantorum-Cecilia di Schio, Corale di Sossano, Corale S.Cecilia e coro Arcobaleno di Tezze.

- Domenica 4 febbraio

ore 11.45:Via Roma-inaugurazione della mostra fotografica "El Ponta"-Armando Piacentini.50 anni di calcio a Tezze.

Ore 14.30: Palatezze XIV torneo S.Agata riservato alla categoria scuola calcio, organizzato da A.S.D. calcio Tezze.

- Lunedì 5 febbraio

ore 20: Chiesa Votiva-S. Messa con affidamento a S.Agata dei diciottenni.

- Venerdì 9 febbraio: Chiesa Votiva- "Emozioni tra le righe" XV concorso di poesia e prosa, VI concorso di grafica riservato alle scuole medie superiori della provincia di Vicenza.

- Sabato 10 febbraio

ore 20.30: teatro di Costo- "Un gran respiro e via" presentazione-spettacolo del libro di Alex Cazzola.

- Domenica 11 febbraio

ore 9: Mercatino dei prodotti DE.CO. dell' artigianato artistico e prodotti tipici regionali a cura dell'Ass. culturale NSV.

Ore 9.30 processione votiva, partenza dalla rocca di Castello con personaggi in costume del 1400

ore 10.45 chiesa parrocchiale di Tezze, S. Messa Solenne

ore 12.30 casa della comunità-pranzo "comunità fraterna"

ore 14.30 medioevo in piazza. Spettacoli di animazione e di strada,

ore 16 concerto della scuola campanaria di Tezze.

ore 16.15 sorpresa per i bambini

ore 19.00 vespri solenni e bacio della reliquia

Per tutta la giornata della manifestazione alla Scuola Materna "O. MArchelluzzo" sarà allestita la pesca di beneficenza. Nelle trattorie del paese sarà possibile degustare il menù di Sant'Agata.

Castello di Arzignano: dalle ore 14.00 alle ore 17.00 visita guidata alla rocca a cura della Pro Loco di Arzignano

- Lunedì 12 febbraio (sagreta)

ore 20.00 chiesa Votiva S.messa di ringraziamento

- Giovedì 15 febbraio

ore 20.30 chiesa votiva-"Generazione incredula" incontro con Don Bruno Fasani, presenta i prof.Pier Paolo Frigotto

- Sabato 17 febbraio

ore 20.45- teatro Mattarello- la compagnia teatrale "La Filigrana" presenta "Ritorno dal Fronte" regia di Emanuela Perlotto , con la partecipazione del coro Amici della montagna di trissino.

- Domenica 18 febbraio

Palatezze-2° Camminata di S.Agata: partenza dalle 7.30 alle 10.00 in collaborazione con Passi nel suono.

MERCATINO + MEDIOEVO IN PIAZZA

Domenica 11 Febbraio 2018 - Via Roma - Tezze di Arzignano (VI)

L'Associazione Sant'Agata, la Parrocchia di Tezze e il Comune di Arzignano (VI) in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 11 Febbraio 2018, a Tezze di Arzignano (VI), in Via Roma dalle ore 09:00 alle ore 19:00 il Mercatino della 605^ Festa Patronale di Sant'Agata, che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con Curiose ed introvabili Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero; bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali; Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della Festa prevede inoltre:

Dalle ore 9:30 Processione Votiva: partenza dalla Rocca di Castello con personaggi in costume del 1400 a cura delle Associazioni Soriche del territorio;

alle ore 10:00 Apertura del Mercatino Medioevale;

alle ore 10:45 presso Chiesa Parrocchiale di Tezze: Santa Messa Solenne

dalle ore 14:30 Il Medioevo in Piazza – Spettacoli di animazione a cura dei gruppi storici;

alle ore 16:00 Concerto della Scuola Campanaria di Tezze

alle ore 16:15 Sorpresa per i bambini;

alle ore 19:00 Vespri cantati e bacio della reliquia;

dalle ore 14:00 alle ore 17:00 Visita Guidata alla Rocca del Castello di Arzignano.

Per info manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com