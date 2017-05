60° Sagra di San Bernardino a Perarolo di Arcugnano con specialità cinghiale

Nel 2017 la Sagra di Perarolo festeggia la sessantesima edizione. Non mancate nella degustazione di piatti prelibati, musica e quattro risate. Il paesino di Perarolo è sito sui colli Berici lungo l'omonima strada dorsale ad un dozzina di km. dal capoluogo e a 4 km da Arcugnano comune di cui fa parte come territorio. E' una dolcissima località che offre allo sguardo un panorama di rara bellezza per le contrade che lo popolano, per i campi, i vigneti e per gli orti, per la vastità dei suoi orizzonti che terminano con le dolci colline di Breganze, e le azzurre montagne di Asiago.

Centro del paese in senso metaforico e non, è la chiesa parrocchiale di San Bernardino con il suo bel campanile. La chiesa prende la sua forma attuale circa nel 1855, mentre il suo bel campanile, non a torto considerato anche il più bel campanile dei Berici, è datato 1911 ed è opera dell'architetto vicentino Barrichello. Il fulcro del paese è ovviamente la chiesa intesa in senso fisico, che da ospitalità nei sui locali ai diversi gruppi che animano la vita socio-culturale della comunità. Tra questi gruppi ricordiamo: il Gruppo Sagra, il Gruppo del Calcetto, il Gruppo del Perarock, il Gruppo Marciatori, Il Gruppo Alpini.

Questi i principali gruppi che organizzano rispettivamente: La Sagra a Perarolo di San Bernardino che normalmente si tiene a maggio alla data della festività di San Bernardino; il Torneo di Calcetto nel mese di giugno; Perarock a fine Luglio; la marcia "Delle 7 Contrà" nel mese di Settembre ed infine il Gruppo Alpini importante riferimento per tutto ciò che riguarda la vita socio culturale della comunità. Come si può rilevare la vita di questa piccola comunità è tutt'altro che piatta visto il numero di avvenimenti vi si tengono durante tutto il periodo che va da maggio a settembre. Perciò vi aspettiamo per passare in nostra compagnia qualche momento in allegria. Il menu' come da tradizione alla Sagra di Perarolo, oltre al menù classico da sagra, sarà presente un menù speciale. Quest'anno proponiamo tutte le sere la "specialità cinghiale".

Il programma della sagra:

Venerdì 26 maggio - Dj Tilo

Un graditissimo ritorno alla Sagra di Perarolo, avremo come ospite Dj Tilo. Tilo è un dj italiano, produttore di dischi e regista di videoclip musicali. Collabora con diverse etichette discografiche italiane ed internazionali, dedicandosi al genere house music. Da gennaio 2013 ha aperto uno studio discografico per la produzione artistica che spazia in vari settori e coinvolge un ampio numero di collaboratori noti a livello nazionale.

Sabato 27 maggio - Fanny Rock Band

A grande richiesta, per la seconda volta, alla Sagra di Perarolo abbiamo il piacere di avere con noi la Fanny Rock Band. Rock anni '80 internazionale più famoso come non lo avete mai sentito, i componenti del gruppo sono: Fabio Rampazzo Guitar Lelio Maira Drum Riccardo Bortolaso Bass Fanny Abella Voice and Guitar

Domenica 28 maggio

ore 18: Associazione Le Gemme. Spettacolo di Junior Gym con i ragazzi della Scuola Elementare di Arcugnano in collaborazione con l' Associazione Le Gemme

ore 21: Gigi Live Music. Mi chiamo Gianluigi ma fin da subito ho capito che sarei stato Gigi per sempre! ... Anzi, che da grande sarei diventato Gigi Live Music. A 12 anni mi sono fatto regalare una chitarra, c'era qualcosa che mi attirava; la forma? Non lo so, ma so di certo che da quel giorno non l'ho piu' persa di vista! La musica fa parte della mia vita ed ho deciso di condividere i momenti piu belli degli altri con la mia compagnia musicale. Sono specializzato in intrattenimento musicale per ogni occasione, dal matrimonio ai compleanni, feste di laurea, piano bar e karaoke. La mia strumentazione consiste in chitarra, voce, basi musicali con tutti gli accessori del caso come monitor, luci, sistemi wireless audio e video e sistemi di diffusione audio ad alta qualita'.

Lunedì 29 maggio - Gianni "Jani" Bedin

Un altro graditissimo ritorno per il simpaticissimo Gianni "Jani" Bedin, comico e barzellettiere vicentino dalla vivace parlantina e dalla preziosissima dote di riuscire a strappare grasse risate anche al pubblico più difficile, sciorina barzellette e storie prevalentemente in dialetto vicentino, che ritraggono le tipiche situazioni familiari di noi tutti.

