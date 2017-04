565° Festa di San Marco a Vicenza

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 21 a martedì 25 aprile si terrà la 565° Festa di San Marco presso l'Oratorio Teatro San Marco di Vicenza in contrà San Francesco 76 con escursioni, spettacoli, concerti, eventi sportivi, pesca di beneficenza (ogni giorno dalle 16) e degustazioni nello stand gastronomico (aperto ogni sera dalle 19 alle 22 circa). L'antica tradizione, che un tempo coinvolgeva tutto il capoluo berico a partire dal 1452, festeggia il Santo Patrono, a cui è intitolata la parrocchia. Venerdì 21 aprile inaugurazione con la "Gnoccolata". Sabato 22 aprile passeggiata storica nel Borgo Pusterla. Martedì 25 aprile (San Marco) chiusura con la Santa Messa nell'Oratorio di San Marco, il pranzo comunitario e il concerto di campane della Scuola Campanaria di San Marco nel sagrato della Chiesa di San Marco in San Girolamo. Per approfondire vedi: "Festa di San Marco 2016".

Il programma della manifestazione:

Venerdì 21 aprile

ore 16: Apertura pesca di beneficenza

ore 19: "Gnoccolata" In collaborazione con Pasta Fresca di Brodesco Antonella. È richiesta la prenotazione presso Pasta Fresca di Vicenza in contra’ S. Francesco 32

Sabato 22 aprile

ore 15: "Passeggiata Storica nel Borgo Pusterla" - Itinerario alla scoperta della storia e dei monumenti della parrocchia. Partenza dal sagrato della Chiesa di San Marco. In caso di maltempo solo visita guidata chiesa.

ore 16: Apertura pesca di beneficenza

ore 18: Musica d’autore eseguita da Ale Torriani

ore 19: Aperitivi e stuzzichini

ore 20: "Rock In" - Musica live rock con le band "Coquine Market" e "The Lizards’ Invasion"

Domenica 23 aprile

ore 16: Apertura pesca di beneficenza

ore 16: Pomeriggio di divertimento per i bambini con Dottor Clown Pimpa e Uvetta

ore 21: Spettacolo teatrale “Casa Lasagna” - Gruppo teatrale “La Trappola” al Teatro San Marco - Ingresso a pagamento - Prevendite presso locali pesca.

Lunedì 24 aprile

ore 16: Apertura pesca di beneficenza

ore 19: Aperitivi e stuzzichini

ore 20: "Rock In" - Musica live rock con i gruppi "Mr. Day" e "Revolution"

Martedì 25 aprile - San Marco

ore 11: Santa Messa nell’Oratorio di San Marco

ore 12.30: Pranzo Comunitario presso la canonica di San Marco in contrà San Francesco 78 - Prenotazione richiesta all’ingresso chiesa di S. Marco o presso locali pesca

ore 15.30: Concerto di Campane a cura della Scuola Campanaria di San Marco presso il sagrato della Chiesa di San Marco

ore 16: Apertura pesca di beneficenza

ore 16: Torneo di calcio per i ragazzi

ore 17: Ballo in pista con "I Berici"

