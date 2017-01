55° Sagra di San Valentino: "Bacio alla Reliquia" a Montecchio Maggiore

Da martedì 14 a domenica 19 febbraio si terrà la 55° Sagra di San Valentino a Montecchio Maggiore insieme al "Carnevale Montecchiano" con la sfilata dei carri allegorici nella giornata conclusiva a suggellare una festa tradizionale molto sentita. Dopo la messa di celebrazione per San Valentino nella chiesetta omonima (martedì 14 febbraio), verranno proiettati due film a tema al Cinema San Pietro (giovedì 16 e sabato 18 febbraio) oltre al "Concerto Lirico di San Valentino" (venerdì 17 febbraio). Domenica 19 febbraio sarà il giorno culminante della sagra con la "Santa Messa degli Innamorati" nella Chiesa di San Pietro alle 10 e con il caratteristico "Bacio alla Reliquia" delle coppie nella Chiesetta di San Valentino dalle 14 alle 17. Gran finale della sagra con il "Carnevale Montecchiano" per il corteo dei carri macherati nelle vie del paese. La manifestazione è organizzata dal Comitato Sagra San Pietro in collaborazione con la Pro Loco e il comune di Montecchio Maggiore.

Il programma della manifestazione:

Martedì 14 Febbraio - ore 10: Santa Messa in onore a San Valentino nella Chiesetta di San Valentino

Giovedì 16 Febbraio - ore 20.30: Film "Io Daniel Blake" al Cinema San Pietro

Venerdì 17 Febbraio

ore 15: "Santa Messa alla Reliquia" nella Chiesetta di San Valentino

ore 21: "Concerto Lirico di San Valentino" al Cinema San Pietro

Sabato 18 Febbraio

ore 20: Apertura Pesca di Beneficenza alla Casa della Dottrina

ore 20.30: Film "Miss Peregrine" al Cinema San Pietro

Domenica 19 Febbraio

ore 8: Apertura Pesca di Beneficenza alla Casa della Dottrina

ore 10: "Santa Messa degli Innamorati" nella Chiesa di San Pietro

Dalle 14 alle 17: "Bacio alla Reliquia" - Pellegrinaggio delle coppie alla Chiesetta di San Valentino in via San Valentino ai piedi della salita per andare ai Castelli di Romeo e Giulietta a 300 metri circa dalla Chiesa di San Pietro

Dalle 14 alle 17: "Carnevale Montecchiano" - Sfilata di 20-25 carri mascherati provenienti da Chiampo, Trissino, Altavilla, Sovizzo, Castelgomberto, Arzignano, Tezze, due carri montecchiani con scuole e associazioni locali. Partenza dalla ditta Xylen (ex Lowara) in via Vittorio Lombardi, prima di Villa Cordellina Lombardi, fino a piazza Duomo, passando per corso Matteotti, via Peroni, via IV Novembre e ritorno davanti alla Chiesa Parrocchiale di San Pietro in corso Matteotti. Non sono previsti premi per i carri più belli e originali, ma un pregeveole riconoscimento per tutti ogni gruppo partecipante con una maschera in ceramica di Bassano insieme ai coriandoli.

ore 18: "Estrazione della Lotteria in Piazza"

STORIA E ORIGINI DELLA CHIESETTA DI SAN VALENTINO: La prima menzione documentata della chiesetta risale al 1608, nella relazione della visita pastorale a Montecchio del Vescovo Dionisio Dolfin, in cui si menziona che l'edificio era stato fatto costruire in epoca precedente dal sacerdote don Bianco de' Bianchini. La fondazione della chiesa sembra comunque non poter essere collocata prima degli ultimi due decenni del Cinquecento. La dedica iniziale era "Trasfigurazione di Nostro Signor Gesù Cristo" e non quindi a San Valentino, a cui invece viene dedicata nel 1646, probabilmente a seguito della conclusione dell'epidemia di peste del 1630, come riconoscimento al santo protettore degli innamorati. La chiesetta, che inizialmente era priva di campanile, fu in stato di semi abbandono nella seconda metà del 1600 e vi è sospesa ogni attività di culto. Con il Settecento la chiesetta ha una ripresa dell'attività, quando nel 1708 viene affidata alla "Fraglia (Confraternita) del SS.mo". Nel 1729 l'edificio viene innalzato e rifatto il tetto grazie alle offerte dei fedeli. In questa stessa data è documentata la conservazione presso il nuovo altare in pietra di un tabernacolo, che conserva la "Reliquia di San Valentino". Nel 1791 la chiesetta risulta di proprietà del comune di Montecchio Maggiore, ma non vi si celebra più la Messa. Nel 1820 ritorna di proprietà della "Fraglia del Ss.mo". Nel 1844 la chiesetta è affidata alle cure del reverendo Don Battista Zannato, risultando di proprietà della "Fabbriceria di San Pietro" nel 1871 e ancora del comune di Montecchio Maggiore nel 1897. Negli anni 1912-13 viene costruita la gradinata di accesso alla chiesa.

