50° Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio: mezzo secolo di storia a Ferragosto

Da venerdì 4 a domenica 6 agosto e da giovedì 10 a martedì 15 agosto si svolgerà la 50° Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio presso il piazzale Scuole con musica dal vivo di orchestre, concerti, un concorso di bellezza, eventi sportivi, escursioni, mercatini, mostre, pesca di beneficenza, tombola, fuochi d'artificio, stand gastronomico e bar aperti tutti i giorni. La festa compie quest'anno mezzo secolo di storia a cavallo dei giorni del Ferragosto.

SPECIALITA' CULINARIE: il piatto tipico con sopressa e polenta; pasta di salame alla piastra; gnocchi al ragù, al pomodoro e all'anitra. Dopo il successo del 2016 tornano i "Bocconcini di cervo alla boscaiola con polenta" per giovedì 10 agosto. Le sopresse De.Co. sono prodotte dall'azienda "Fratelli Pianegonda" di Sant'Antonio di Valli del Pasubio, Alimentari - Macelleria "Piazza Roberto" di Sant'Antonio di Valli del Pasubio e "Spaccio Casa Rossa" di Valli del Pasubio.

SOPRESSA DE.CO. DI VALLI DEL PASUBIO. La qualità della sopressa di Valli del Pasubio è garantita dai 4 produttori artigiani locali che preparano l'insaccato appositamente per la sagra, curandone la scelta delle carni, la lavorazione e soprattutto la stagionatura secondo l'antica tradizione in cantine naturali o locali idonei. Di recente le sopresse locali hanno ottenuto la DE. CO. (denominazione comunale).

ORARI SAGRA. Apertura bar per panini, bibite e caffè: 6-13-15 agosto (festivi) dalle 9 alle 24; tutti gli altri giorni dalle 17 alle 24. Apertura stand gastronomico: giorni feriali dalle 18 alle 22 e festivi dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 22.

VISITE GUIDATE. Sono in programma le visite al Museo degli Antichi Mestieri e alla Segheria Idraulica "Alla Veneziana". Vedi anche: "Sagra della Sopressa 2016".

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

