5° Festa della Maresima a Valdagno: mostra-mercato con degustazioni e show cooking

Sabato 8 e domenica 9 aprile si terrà la 5° Festa della Maresima a Valdagno con un fitto calendario di appuntamentii tra mostra mercato, show-cooking, laboratori e intrattenimenti lungo le vie e piazze del centro storico. Il cuore della manifestazione sarà piazza Roma e piazza del Comune a partire dal primo pomeriggio di sabato fino a domenica sera. L'evento, come da tradizione, è organizzata dal comune di Valdagno in collaborazione con Pro Valdagno e con l'Associazione Botteghe del Centro, che per l'occasione abbinerà al programma la Festa dei Fiori in piazza Dante, dove saranno collocati stand gastronomici con menù a tema, e lungo corso Italia, dove troveranno posto diverse bancarelle di fioristi. L'iniziativa è inserita tra le azioni del progetto per lo sviluppo del Distretto del Commercio di Valdagno, finanziato dalla Regione Veneto.

