5^ Festa del "Gobeto" di Zermeghedo

In Piazza Regaù è tempo di Festa del “Gobeto”, manifestazione giunta alla quinta edizione che celebra il biscotto De.Co. al vino Recioto, specialità tipica di Zermeghedo.

Il via venerdì 1 giugno con il torneo di calcio balilla: alle 20 le iscrizioni e alle 20,30 la gara per i dilettanti e alle 22 quella per i professionisti.

Sabato 2 giugno sarà la “Festa del bambino”: alle 15 i laboratori creativi con “Fun & Play”, alle 18 la salita in mongolfiera e le lezioni di ballo country e alle 21 balli e musica country con gli Urban Country.

Domenica 3 giugno alle 20,30 chiusura della festa con il ballo liscio di dj Christian.

Tutte le sere a partire dalle 19,30 sarà attivo lo stand gastronomico.

L’organizzazione è a cura della Pro Loco.