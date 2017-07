5° Cooperazione in Festa in Villa Pojana: aratura notturna con trattori d'epoca

TOP 15 EVENTI DEL WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio ci sarà a Pojana Maggiore la manifestazione "Cooperazione in Festa 2017", (quinta edizione), dedicata alle tradizioni di campagna con i trattori d'epoca in Villa Pojana. Per tutta la manifestazione saranno attivi gli stand enogastronomici con specialità locali oltre a gonfiabili per bambini. Il ricavato sarà devoluto al progetto "Scuola Coop Attiva". Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDI' 7 LUGLIO

ore 19.30: Apertura stand gastronomico

ore 21: "Notte Di...Versamente Speciale" con il teatro integrale degli "Amici del Sorriso" - A seguie dj set by Pentium

SABATO 8 LUGLIO

ore 17: 5° Fast Pulling Show in notturna a cura del team-mazinga.com - Partecipazione gratuita con i trattori (prenotazioni presso Agriberica a Pojana Maggiore) - Il Tractor Pulling, noto anche come Truck and Tractor Pulling o come Power Pulling, è uno sport motoristico il cui principio della competizione è il trascinamento di un rimorchio zavorrato su un tracciato retto realizzato in terra battuta della lunghezza di 100 metri (circa 300 piedi nel sistema di misura americano).

ore 18: Raduno con esposizione di trattori d'epoca a cura dell'Associazione "Aratori dell'Adige del Guà"

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 22: Musica dal vivo con il gruppo "Blucobalto" - Tribute Band Negramaro

DOMENICA 9 LUGLIO

ore 18: "Sfida a 4 Zampe" in collaborazione con Lega Europea del Cane (iscrizioni alle 17.30)

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 19: "Aratura con Trattori d'Epoca" a cura dell'Associazione "Aratori dell'Adige del Guà"

ore 22: Musica dal vivo con il complesso "Fuorizona" - Ligabue Tribute Band

ELENCO MANIFESTAZIONI