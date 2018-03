49a Festa dei Vini DOC Gambellara e Lessini Durello

Anche quest'anno si terrà la tradizionale festa del vino di Selva di Montebello da sabato 31 marzo a domenica 8 aprile.

Numerosi appuntamenti gastronomici, degustazioni e serate di intrattenimento.



IL PROGRAMMA:



Sabato 31 marzo 2018



Ore 22.00 STARGATE con YANO DJ

Dalle ore 22.00 funzionerà Servizio di BUS NAVETTA da Piazzale del Donatore a Montebello Vicentino (davanti Palazzetto dello Sport).



Lunedì 02 aprile 2018



Ore 11.30 Taglio del nastro alla Mostra Concorso dei Vini presso salone ex scuole di Selva.

Ore 11.50 Aperitivo con i Vini Gambellara D.O.C.

Ore 12.30 Il pranzo della tradizione “Pasquetta con il Capretto” accompagnato dai Vini D.O.C. Gambellara. Pranzo curato dai Ristoratori della strada del Recioto: Francesco Bertola“La Marescialla” e Maurizio Nori “Giulietta e Romeo”, servito da uno staff di camerieri (è consigliata la prenotazione).

Durante il pranzo saranno premiati i migliori Vini DOC Gambellara e l’Associazione “Vicenza Autoctona” parlerà del Nostro Territorio, dei suoi Vini e dei prodotti locali.



Ore 14.00 Tour Cantine Aperte: visita alle cantine con servizio di trasporto Bus Navetta.



Ore 15.30 Spettacolo di Clauneria e Magia con JOHN SOSTEGNI.

Bellissima Mostra statica di Moto d’ Epoca a cura del Moto Club di Montebello Vicentino.

Recinto con simpatici animali da cortile per far divertire i tuoi bambini.

Ore 18.00 Apertura ricco stand gastronomico.

Ore 20.30 Grande serata all’ insegna del ballo liscio con l’orchestra “I SABIA”.



Mercoledì 04 aprile 2018



Ore 20.00 “Gambellara Versus Durello”, due vini del territorio a confronto.

Dopo la degustazione guidata dai Produttori del Luogo saranno serviti alcuni piatti in abbinamento.

L’evento si svolgerà all’interno della Mostra del Vino.

Posti limitati, solo su prenotazione - Costo dell’evento euro 18.00.



Venerdì 06 aprile 2018



Ore 20.00 “DURELLO E BACCALÀ” Cena con varie portate di Baccalà a cura degli Chef Francesco Bertola “La Marescialla” e Maurizio Nori“Giulietta e Romeo” accompagnate da varie espressioni del Lessini Durello (è consigliata la prenotazione).

La cena sarà resa piacevole da intrattenimento.



Sabato 07 aprile 2018



Ore 18.30 Apertura Stand Gastronomico ”SPECIALITÀ SPIEDO DI CARNE MISTA”. (fino ad esaurimento).

Ore 20.00 Grande serata di MUSICA COUNTRY:

17° Country Tour con i Dj Nike, Luca, Alex e Maestra Cristina Criscros Barroco.



Domenica 08 aprile 2018

Ore 15.00 Passeggiata tra le colline di Selva con sosta degustazione presso alcune Cantine (in collaborazione con Gruppo Podistico Montebello).

Ore 19.00 RASSEGNA RISOTTI E FRITTURA DI PESCE.

Ore 20.00 Ballo liscio con l’Orchestra “SANTA FÈ”.





Per il programma completo, i menù e tutte le informazioni potete visitare il nostro sito http:// www.comitatofestadelvino.it /