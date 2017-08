47° sagra dell'Assunta - Casale

Ritorna l’attesissima SAGRA DI CASALE a ferragosto. A CINQUE MINUTI dal centro di Vicenza in un’OASI DI PACE, con TANTI POSTI A SEDERE nel FRESCO GIARDINO e nell’AMPIO STAND COPERTO “…per quatro ciacole in compagna magnando qualcosa de bon…” con ampia scelta di piatti (vedi MENU' ...)



Aspettiamo con gioia tutti gli AMICI che vorranno farci visita e auguriamo a tutti BUON DIVERTIMENTO!



La specialità della Sagra di Casale è LA CUCINA..."A Casale se manja ben!“

e poi... LO SCIVOLO GONFIABILE, la pesca di beneficienza, il bar gazebo con diverse birre, vini, bibite, gelati, dolci, caffè, ENOTECA di vini friulani, frittelle dolci, le torte di Casale, tanta musica e tanto divertimento



Lo stand gastronomico apre tutti i giorni alle ore 18.30

IL 15 AGOSTO ANCHE A MEZZOGIORNO !!



Uno scorcio al MENÙ:

IL TAGLIERE speck + sopressa + formaggio + cetrioli + pane

SOPRESSA sopressa + pan biscotto + peperoni sottaceto

SPRITZ



LASAGNE AL FORNO (PASTICCIO DI CARNE)

BIGOLI ALL'ANITRA

GNOCCHI AL RAGU' o SUGO

BIGOLI AL RAGU' o SUGO

SPATZLE SPECK BURRO E SALVIA

ORECCHIETTE AL PESTO



SPECIALITA' DEL GIORNO:

STINCO (11 agosto)

SPEZZATINO DI MUSSO (11 e 12 agosto)

TRIPPE ALLA PARMIGIANA (13 e 14 agosto )

VITELLO TONNATO (14 agosto)

TOSELLA ALLA GRIGLIA (15 agosto pranzo e cena )

INSALATA DI POLLO (15 agosto)



SECONDI

GRIGLIATA MISTA (salsiccia + costicine + pollo + pancetta)

SALSICCE

COSTICINE

PANCETTA

POLLO AI FERRI

FORMAGGIO

WÜRSTEL con CRAUTI



CONTORNI

PATATINE FRITTE

CRAUTI

FAGIOLI LESSI

FAGIOLI ALL'UCCELLETTO



PANINI

HOT DOG (wurstel, maionese, ketchup, senape)

VEGETALE (peperoni melanzane zucchine cipolla +salsa erbette)

HAMBURGER (pomodoro, insalata, cipolla, salse)

CHEESBURGER ( " " " " + formaggio)

PANINO ONTO ( PEPERONI + CIPOLLA + FUNGHI + MAIO + KETCHUP)



BRUSCHETTE:

MARGHERITA

VIENNESE (wurstel)

TONNO E CIPOLLA

PROSCIUTTO FUNGHI

DIAVOLA (salamino piccante)

SALAMINO E PEPERONI (salamino piccante, peperoni alla grigl.)

CAPRICCIOSA (funghi, cotto, carciof,sal.piccante)

GUSTOSA (cipolla, sal.picc., origano, pom. fresco a fette)

PATATOSA (patate fritte )

ESTATE (origano, pom.fresco a fette)

AMERICANA (Wurstel, patatine fritte)

VEGETARIANA (peperoni e melanzane alla griglia, cipolla)

AGGIUNTE: (wurstel, tonno, cipolla, cotto, funghi, salam.piccante

carciofi, patate fritte, pom.fresco a fette, peperoni, melanzane, zucchine)



B A R

SPRITZ

BIBITE IN BICCHERE O LATTINA

RABOSELLO

PROSECCO

CHARDONNAY

CABERNET

BIRRA BIONDA

BIRRA ROSSA

BIRRA WEIZEN



ENOTECA - IN CALICI DI VETRO O IN BOTTIGLIA

FRAGOLINO BIANCO

FRAGOLINO ROSSO

RAMANDOLO

PROSECCO EXTRADRY

CABERNET FRANK

TOCAI FRIULANO

DESSERT

DOLCE

CAFFE'

GELATO SCIOLTO COPPETTA

FRITTELLE DOLCI



Come sempre le serate saranno animate da diverse band:



- ven 11: Gruppo spettacolo – "Danza Vicenza" (dalle ore 20:30)

- sab 12: Liveplay - Coldplay Tribute Band (dalle ore 21:30)

- dom 13: Jovanotte - Lorenzo Jovanotti Tribute Band

- lun 14: CB Band - Musica Italiana

- mar 15: Jackson One - Michael Jackson Tribute Band



Inoltre:



• Dom 13: alle ore 17:00 c'è la sfilata "Landini Testa Calda" di trattori d'epoca



HAPPY HOUR alle 17:30 - 18.30



• Lun 14: alle ore 18:00 partita di calcio “Scapoli - Ammogliati”



HAPPY HOUR 17.30 - 18.30



• Mar 15: alle ore 10:00 c'è la SS. MESSA

FESTA DELLE COPPIE

alle ore 11:00 la folcloristica BENEDIZIONE DEI TRATTORI E

MEZZI DI LAVORO



▶︎ AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO