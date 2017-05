PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 20 e domenica 21 maggio si terrà la 47° Festa della Ciliegia Sandra a Pianezze con musica, spettacoli, passeggiate, eventi sportivi e degustazioni. Lo stand gastronomico sarà operativo sotto il portico delle scuole elementari (sabato dalle 18.30 e domenica dalle 11.30 per il pranzo e dalle 18.30 per la cena). L'area di ballo coperta in piazza con "Cocktail Station" sarà attiva in entrambe le serate con un concerto rock ed un appuntamento di liscio. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Pianezze con il supporto dell'amministrazione comunale di Pianezze in collaborazione con il "Gruppo Escursionisti Bedont", il gruppo "Alpini di Pianezze", il consorzio "Ciliegia IGP di Marostica" e la "Fondazione Banca Popolare di Marostica - Volksbank". Ingresso libero. Vedi anche: "Festa della Ciliegia Sandra 2016".

Il programma della manifestazione:

SABATO 20 MAGGIO

ore 15.30: Bike&Cherry - 3 ore di lezione di spinning in piazza con la collaborazione della Polisportiva San Giorgio di Perlena e la palestra Cieloblù di Sandrigo. Costo: 1 ore di lezione 12 euro - 2 ore di lezione 2 euro - 3 ore di lezione 28 euro. Il ricavato sarà devoluto all'associazione di volontariato San Francesco Onlus di Tezze sul Brenta, che opera a sostegno dei ragazzi disabili

ore 16.30: Inaugurazione mostra "Il Tempo delle Ciliegie" a cura dell'architetto Claudio Pobbe e della "Commissione Cultura" del comune di Pianezze. La mostra sarà allestita presso la sala polifunzionale

ore 18.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 21: "Sfilata Sotto le Stelle" con le ragazze dell'Istituto "A. Scotton" di Breganze - Tradizionale sfilata dalle scalinate della chiesa con i vestiti realizzati dalle classi del corso moda dell'istituto "A. Scotton" di Breganze.

ore 22.30 - "RockSandra" - Concerto del gruppo "Fuori Zona Live" (Luciano Ligabute Tribute Band)

DOMENICA 21 MAGGIO

Dalle ore 9 alle ore 10: Partenza 4° Camminata tra la Sandra - Da piazza IV Novembre un percorso di 6 km tra le colline di Pianezze immersi nei paesaggi, dove viene coltivata la ciliegia Sandra. Lungo il percorso alcuni studenti del liceo artistico "G. De Fabris" di Nove coglieranno gli scorci pià significativi del paesaggio.

ore 11.30: Apertura Stand Gastronomico con specialità tagliatelle "Asparagi e Speck"

ore 16: Torneo di calcio "1° Memorial "Ivano Scanagatta" presso il campo sportivo di via Sandri con triangolare con le selezioni giovanili dell'ASD Colceresa, Euromarosticense e ASD Cartigliano.

ore 18.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 21: Serata liscio con l'orchestra "Marco e i Niagara"

