Da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre e da mercoledì 6 a domenica 10 settembre si terrà la 46° Sagra Parrocchiale San Giacomo in Festa a Romano d'Ezzelino nei pressi della parrocchia di San Giacomo in via Veneto 1 con spettacoli, intrattenimenti musicali e stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19.

MENU'. Specialità culinarie venete: bigoli e gnocchi con al ragù e al pomodoro; grigliate miste di carne; salsicce; baccalà con polenta; trippe. Ingresso libero per le serate musicali. Vedi anche: "San Giacomo in Festa 2015" - "San Giacomo in Festa 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Mercoledì 30 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Serata "Corrida" con i dilettanti allo sbaraglio

Giovedì 31 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Serata Musicale Live con lo show dei "Los Massadores"

Venerdì 1 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Musica dal vivo con il gruppo "Wit Matrix" - Tributo ai Pink Floyd

Sabato 2 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Serata Musicale con il gruppo "The Soul Finger"

Domenica 3 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Serata danzante con l'orchestra "Martina e Mattia"

Mercoledì 6 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Musica dal vivo con il complesso "Sound Jack"

Giovedì 7 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Musica dal vivo con il cantante Sasha Torrisi - Omaggio a Lucio Battisti

Venerdì 8 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Musica dal vivo con il gruppo "Pitura Stail"

Sabato 9 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Musica dal vivo con il complesso "Shary Band"

Domenica 10 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: Serata danzante con l'orchestra "Magri Lisoni"

