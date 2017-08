46° Sagra di San Domenico a Villaverla: 4 serate di musica, spettacoli e degustazioni

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 4 lunedì 9 agosto si svolgerà la 46° Sagra di San Domenico a Villaverla presso piazza delle Fornaci con musica dal vivo di orchestre, pesca di beneficenza, luna park per bambini, fuochi d'artificio e stand gastronomico aperto ogni sera dalle 18. Specialità della cucina: guanciale al vino speziato. Inoltre si potranno degustare i primi piatti classici (bigoli e gnocchi con vari tipi di salse), grigliate miste con contorni stagionali, bruschette, trippa, baccalà con polenta e spezzatino di musso. Ingresso libero.

MUSICA: Previste 4 serate musicali intense nell'Area Liscio con pista da ballo in acciaio insieme a 4 orchestre diverse ogni sera e 4 party in piazza Fornaci (Makarena - Roba Da Matti - Aperitiviamoci - La Macchina del Tempo '90-2000). In tutte le serate sarà infunzione la discoteca per giovani per l'evento "Villaverla Summer Fest" con party a tema e dj set (ingresso gratuito). Vedi anche "Sagra di San Domenico 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 4 agosto

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Ore 21 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "Marco e I Niagara"

Ore 21 - Piazza Fornaci - Fiesta Latina "Makarena" - Ritmi tropicali con balli di gruppo e musica reggaeton

Sabato 5 agosto

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Ore 21 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "Il Mulino del Po"

Ore 21 - Piazza Fornaci: Party "Roba Da Matti" - Concept fuori da ogni schema razionale e logico per un puro divertimento

Domenica 6 agosto

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Dalle 18 alle 20: Cena a buffet offerta dallo sponsor "Hoffman Bistrot"

Ore 21 - Area Liscio: Serata di ballo liscio con "Ilenia e I Festival"

Ore 21 - Piazza Fornaci: Party "Aperitiviamoci" - L'Aperitivo-Evento della Domenica più divertente del vicentino

Lunedì 7 agost

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Ore 21: Serata di ballo liscio con l'orchestra "Daniele Cordani"

Ore 21 - Piazza Fornaci: Party "La Macchina del Tempo 80-90-2000" con la migliore musica dagli anni 80' al 2000 - History deejay: Roberto Visonà - Voice by Fede P.

Ore 24: Spettacolo pirotecnico

