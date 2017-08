41° Sagra di Debba a Vicenza: gnocchi fatti a mano e pasticcio con bacalà

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 17 a mercoledì 23 agosto si terrà la 41° Sagra di Debba a Vicenza nella località Debba presso la parrocchia locale in viale Riviera Berica 790 con musica dal vivo, esibizioni di ballo, spettacoli di danza, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22 (domenica dalle 18 alle 22). Dalle 19.30 sarà in funzione anche lo "Stand Gastronomico Giovani" con panini onti, bruschette, piatti freddi, crepes e spritz. Pista da ballo di 400 metri quadri in acciaio, offerta dalla ditta "Cabrellon". Ingresso libero.

MENU'. Specialità culinarie venete: gnocchi fatti a mano al ragù e al pomodoro; bigoli al ragù e al pomodoro; pasticcio di carne; pasticcio con bacalà; fritture di pesce con polenta; "luganeghe" con polenta; baccalà con polenta; trippe; grigliate miste di carne; contorni di fagioli, crauti e patatine fritte; "fritoa de Debba"; treccia mochena (dolce artigianale); vini tipici; birre artigianali.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Giovedì 17 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30: "Debba in Sound" - Serata Afro "Star Gate Sotto le Stelle" con dj Morgan

Venerdì 18 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico, snack bar, stand giovani e pesca di beneficenza

ore 21: Serata di ballo e musica country con i dj "Luka e Nike" per il "Country Tour"

Sabato 19 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico, snack bar, stand giovani e pesca di beneficenza

ore 20.45: Serata danzante con l'orchestra da ballo "Linda Boscaro"

Domenica 20 agosto - Festa del Patrono

ore 10: Santa Messa Solenne in onore del Santo Patrono

ore 18: Apertura stand gastronomico, snack bar, stand giovani e pesca di beneficenza

ore 19.30: Spettacolo di danza presentato dalla scuola di ballo "Asd Danza Insieme"

ore 20.45: Serata di ballo liscio con l'orchestra "Cristina Rocca"

Lunedì 21 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico, snack bar, stand giovani e pesca di beneficenza

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Sorriso"

Martedì 22 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico, snack bar, stand giovani e pesca di beneficenza

ore 21: Serta danzante con l'orchestra "Lara Agostini"

Mercoledì 23 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico, snack bar, stand giovani e pesca di beneficenza

ore 21: Serta danzante con l'orchestra "I Rodigini"

