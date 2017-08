41° Festa della Patata a Rotzo: degustazione di gnocchi e prodotti tipici altopianesi

TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre si svolgerà la 41° Festa della Patata a Rotzo nel tendone del piazzale nei pressi delle scuole elementari in via Roma 49 con musica dal vivo, animazione e giochi per adulti e bambini oltre allo stand gastronomico aperto ogni sera a cena dalle 19 (domenica anche a pranzo dalle 12). Specialità culinarie locali: gnocchi di patate Rotzo De.Co. (burro - cannella - zucchero) o altri tipi di salse. Nel menù ci saranno anche: formaggi e salumi altopianesi - fritture di pesce - grigliate miste di carne - polenta - patatine fritte. Tutte le sere alle 18 sarà in funzione l'angolo aperitivo per l'Happy Spritz. Ingresso libero. Vedi anche: "Festa della Patata 2016".

LA PATATA DI ROTZO. Tipica appunto del territorio di Rotzo, uno degli 8 comuni dell'Altopiano di Asiago, è una rinomata varietà di patate e rappresenta l'ingrediente principale di piatti succulenti, come gli gnocchi, deliziosi soprattutto se conditi con il tradizionale condimento di burro, cannella e zucchero e la cosiddetta polenta considera, piatto tradizionale altopianese preparato con patate, farina, cipolla, strutto, formaggio grattugiato e cannella.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 1 settembre

ore 18: "Happy Spritz"

ore 19: Apertura Stand gastronomico con gnocchi di patate di Rotzo De.Co., piatti a base di patate di Rotzo e prodotti tipici locali

ore 22.30: Intrattenimento con musica dal vivo

Sabato 2 settembre

ore 17: Show Cooking

ore 18: "Happy Spritz"

ore 19: "Gnocchi Party" - Cena con gnocchi di patate di Rotzo De.Co., piatti a base di patate di Rotzo e prodotti tipici locali

ore 22.30: Intrattenimento con musica dal vivo

Domenica 3 settembre

ore 9: Santa Messa a Castelletto di Rotzo

ore 10: Santa Messa a Rotzo

ore 12: Pranzo con gnocchi di patate di Rotzo De.Co. e piatti a base di patate di Rotzo

ore 14.30: Attività per adulti e bambini, mostre ed eventi

ore 18: "Happy Spritz"

ore 19: Apertura dello stand gastronomico con gnocchi di patate di Rotzo De.Co. e piatti a base di prodotti tipici locali.

ore 21.30: Intrattenimento con la Banda Musicale Monte Lèmerle

