4° Festa delle Rose di Carta: l'arte del fatto a mano a Vigardolo di Monticello Conte Otto

Domenica 23 aprile dalle 10 alle 19 è in programma la 4° Festa delle Rose di Carta, la mostra-mercato dell'arte del fatto a mano a Villa Valmarana Bressan di Vigardolo di Monticello Conte Otto. La manifestazione ospiterà quasi 200 espositori di prodotti artigianali e tradizionali, che esprimono la realtà del territorio berico. Oltre ai mercatini tipici ci saranno anche mostre tematiche e intrattenimenti musicali ad allietare la giornata. L’iniziativa vuole mettere in risalto l’importanza e la bellezza delle antiche tradizioni, degli antichi prodotti e dei mestieri storici come parte della cultura e delle usanze venete. L’organizzazione è a cura di Pro Loco e comune di Monticello Conte Otto. Ingreso libero.Contatti: info@rosedicarta.it - www.rosedicarta.it - 0444.947511. Per approfondimenti vedi: "Festa delle Rose di Carta 2016".

ESPOSIZIONI: lungo tutto il borgo verranno posizionati stand degli degli artigiani, impegnati in dimostrazioni. Ci saranno anche i coltivatori agricoli con i prodotti della terra. Nella via principale del paese troveranno spazio gli oltre 80 “moderni artigiani” che, con esecitazioni in loco, mostreranno come nascono le loro opere uniche. Il Gruppo Arte locale organizzerà dei laboratori per illustrare ai visitatori le varie tipologie di lavorazioni manuali nel campo artistico: dalla pittura all’incisione, dalla lavorazione della creta all’arte dell’uncinetto.

VILLA VALMARANA BRESSAN: nel contesto del borgo cinquecentesco della villa palladiana Valmarana Bressan (1541) si rivivranno le atmosfere di una volta con un viaggio indietro nel tempo. Sarà inoltre presente uno stand gastronomico con specialità tipiche venete. Per l’occasione, la villa rimarrà aperta gratuitamente con visite guidate e, in alcune delle grandi stanze, sarà allestita un’esposizione di mappe del territorio, che risalgono ai secoli scorsi.

LEGGENDA: il racconto popolare, che dà il nome alla "Festa delle Rose di Carta", narra che una donna di nome Noemi volle abbellire il paese con numerose rose di carta fatte a mano, appese ai salgari (alberi tipici della zona), per celebrare l'arrivo di un alto prelato. Questo eccezionale allestimento non passò inosservato al vescovo Rodolfi, che durante l'omelia sottolineò che Vigardolo è un paese così florido che le rose sbocciano anche sui salgari.

