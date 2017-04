TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE DELLA PRIMAVERA A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio si svolgerà la 4° Festa del Formaggio a Nogarole Vicentino con la mostra-mercato, escursioni, eventi sportivi, mostre, spettacoli e degustazioni di prodotti tipici negli stand gastronomici. Specialità culinarie: "gnochi co’ la fioreta", conditi con il tradizionale sugo burro e salvia oppure il “nogarolese” speck e noci con una spolverata di stravecchio; piatti freddi a base di formaggi Monte Faldo De.Co. del caseificio sociale di Nogarole, in abbinamento a Miele Valchiampo De.Co. In occasione della festa, i ristoratori di Nogarole proporranno menù promozionali e piatti a base di formaggi e latticini Monte Faldo De.Co. di Nogarole. Grande inaugurazione della sagra popolare venerdì alle 20 con il "Gran Galà" delle eccellenze gastronomiche locali a base di latticini e specialità casearie. La mostra-mercato dei prodotti tipici e artigianali si terrà sabato alle 17.30 alle 19 e domenica dalle 8 alle 19. Domenica pomeriggio si terrà il 4° Concorso "Migliori Formaggi delle Valli del Chiampo e dell'Agno". In evidenza la 43° Chiampo-Nogarole (sabato alle 17) e la 4° Caminada dei Capitei (domenica alle 7.30). Domenica pomeriggio il gran finale della manifestazione spetterà allo spettacolo musicale itinerante del gruppo "Funksin Street Band" e dell'artista di strada Abraham Thill con il suo show "El Diabolero". Ricca la proposta culturale presso il circolo parrocchiale con 4 mostre degli artisti: Adriana Feriolo (pittura), Francesca Patti (pittura), Tobia Dal Maso (scultura) e Daniel Maran (fotografia).

Il programma della manifestazione:

(nella foto un piatto di gnocchi co' la fioreta)

