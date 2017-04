PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Lunedì 1 maggio dalle 9 alle 23 si terrà il 39° Palio delle Contrade a San Tomio di Malo presso la zona degli impianti sportivi con una gara di giochi popolari per l'asssegnazione dello storico palio tra le 5 contrade del paese (Centro - Ponte - Vallugana - Visan - Fondomuri). Il programma prevede anche la tradizionale passeggiata da San Tomio ai Ceola attraverso il sentiero degli Asini e arrivo in zona sportiva: fino alle 9.30 iscrizioni presso zona sportiva a seguire la partenza per la camminata. Alle 12 apertura stand gastronomico presso la zona sportiva. Alle 14 giochi popolari a punteggio. Alle 16 premiazione della contrada vincente del 39° palio. Dalle 17 alle 23 "Don’t work, come to trapolon! Open Party 2017" Working Class Heroes, dj Loris M. & Solly, spritz, birra, cocktail analcolici, bruschette. Dalle ore 18 "Pizza Party". Per tutto il giorno giochi gonfiabili per i più piccoli. l'evento è organizzato dalla Pro Loco San Tomio. Ingresso libero, Info: info@prosantomio.it - www.prosantomio.it - 0445.606114. Vedi anche: "Palio delle Contrade 2014".

PALIO DELLE CONTRADE: la Pro Loco di S.Tomio ha sempre cercato di mantenere vivo lo spirito di solidarietà fra i Santomiesi ed insieme alla scampagnata, alla quale partecipa tutto il paese, diviso per l’occasione in 5 contrade, organizza una gara tra i contradaioli con giochi a punteggio senza eccessivi impegni. Chi vince si aggiudica il "Palio" per la contrada con il maggior numero di punti e di partecipanti. Questo fa’ sì che stimoli le varie contrade a partecipare alla festa campestre sempre più numerose. E’ doveroso ricordare che il primo Palio era un quadro che raffigurava un fiore con cinque petali: le cinque contrade di San Tomio e l’autore è il compianto "Gueri Da Santomio". Per le edizioni successive si è riprodotto tale quadro su stendardo, che viene consegnato tutt’ora alla contrada vincitrice. La riproduzione di tale quadro è diventato il logo della Pro Loco San Tomio.

(nella foto in alto lo stemma del fiore con 5 petali, simbolo del Palio delle Contrade di San Tomio)

