38° Sagra di San Bonaventura al Seminarietto di Rosà

Da venerdì 14 a lunedì 17 luglio si terrà la 38° Sagra di San Bonaventura nel quartiere Seminarietto di Rosà nei pressi de parco di Villa Segafredo in via Segafredo con musica, spettacoli, gonfiabili per bambini e stand gastronomico aperto tutte le sere. Specialità culinarie locali con primi, secondi e contorni. "Panini onti" a disposizione dalle ore 22 fino a tarda notte sabato, domenica e lunedì. Domenica 16 luglio show dell'unico duo che è un trio: Marco e Pippo con la loro fantastica satira in dialetto veneto. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 14 luglio

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata karaoke con Cinzia e Sergio

Sabato 15 luglio

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 19.30: Gonfiabili per bambini

ore 21: Giocoleria con bolle di sapone e palloncini

ore 22: Musica Anni '70 - '80 - '90 con dj set by Paia

ore 22: Chiosco con "panini onti"

ore 24: Spaghetti con aglio e olio

Domenica 16 luglio

ore 9.30: Pedalata tradizionale lungo le vie di Rosà

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 19.30: Gonfiabili per bambini

ore 21: "Marco e Pippo Show" - Cabaret in dialetto veneto

ore 22: Musica Anni '70 - '80 - '90 con dj set by Paia

ore 22: Chiosco con "panini onti"

Lunedì 17 luglio - San Bonaventura

ore 19: Santa Messa Solenne in onore di San Bonaventura

ore 19.30: Apertura stand gastronomico

ore 19.30: Gonfiabili per bambini

ore 20: Baby Dance con Vanessa

ore 21: Esibizione di ballo della scuola "Giro Danza"

ore 22: Serata danzante con salsa, kizomba e balli di gruppo

ore 22: Chiosco con "panini onti"

