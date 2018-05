38^ Sagra dea siaresa a Castegnero

Dal 25 maggio al 3 giugno si svolgerà la 38° Festa dea Siaresa a Castegnero in piazza Mercato con spettacoli, musica, esibizioni di danza, un motogiro, un contest musicale, laboratori/giochi/animazione per giovani e bambini oltre alle degustazioni nello stand gastronomico e pesca di beneficenza. Per tutta la manifestazione ci sarà la vendita delle ciliegie.

Il programma

Venerdì 25 MAGGIO

Ore 18.30 Apertura 38° edizione «Festa dea Siaresa». 1° evento “I Colori della Vita” con lancio di palloncini colorati,

segno di ringraziamento per i gruppi di volontari del territorio:

Alpini, FIDAS e Protezione Civile.

Ore 19.00 Apertura Stand e Vendita ciliege

Ore 21:30 Festa dea Siaresa Rock con BALLBREAKER | AC/CD Italian Tribute Band.

Sabato 26 MAGGIO

Ore 18:30 Apertura Stand Gastronomico e Vendita ciliege.

Ore 21:30 Serata Country con Luca e Nike

Domenica 27 MAGGIO

Ore 8:30 6° EDIZIONE MOTOGIRO DEA SIARESA

Ore 12:00 Apertura Vendita ciliegie e punto ristoro.

Ore 16:00 Intrattenimenti giovanili con Ludobus “La TANA dei TARLI”- Giochi tradizionali in legno.

Ore 18:00 Apertura Stand e Vendita ciliege

Ore 21:00 Ballo Liscio con l’Orchestra “I PIONIERI”.

Giovedì 31 MAGGIO

Ore 20:30 Serata teatrale organizzata ed offerta dalla Pro Loco di Castegnero. Il gruppo teatrale “La Trappola” presenta “Un FRACO e ‘na SPORTA”.

Venerdì 01 GIUGNO

Ore 18:30 Apertura Stand Gastronomico e Vendita ciliege.

Ore 21:30 “FUEGO la noche Latina!” . Animazione e show by SalSamErika, Dj El Malanga.

Sabato 02 GIUGNO

Ore 15:00 Inizio esposizione con a seguire classificazione ciliegie di Castegnero.

Ore 17:00 Musica con CASONI Sound “I Ragazzi della porta accanto”

Ore 18:30 Apertura Stand Gastronomico e Vendita ciliege.

Ore 20.00 Premiazioni delle ciliegie nelle tre categorie “Bella, Buona e Bella più Buona” in collaborazione con Fibox Ondulati s.r.l.

Ore 21.00 L’ORO di Castegnero. Ospite la campionessa Europea 2018 a squadre di fioretto FF Under 17, ELEONORA BERNO.

Ospite d’onore Roberto Policano, ex giocatore di Roma e Napoli.

Ore 22.00 Serata Rock con gruppi Rock emergenti locali.

Domenica 03 GIUGNO

Ore 12:00 Apertura Vendita ciliegie e punto ristoro.

Dalle 16:30 Laboratori ed attività magiche rivolte ai bambini/ragazzi organizzati dall’Associazione Pop Corner

alle 19.00 e dall’Assessorato alla cultura di Castegnero. Lancio Centri Estivi 2018: “Harry Potter & la ciliegia filosofale”

Ore 18:30 Apertura Stand Gastronomico e Vendita ciliege.

Ore 21.00 Tanta animazione,musica e lo show firmato DISCOINFERNO con abiti a Tema anni ‘70.

TUTTE LE SERATE

Ore 18:30 Apertura stand gastronomico e Vendita Ciliegie. Parco divertimenti & Pesca di Beneficenza.