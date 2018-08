Arriva la ⚜37a Festa della Madonna Dell'Alpino⚜ ai Mistrorighi di Chiampo.

🔆 🔆 🔆 🔆 🔆 🔆 🔆 🔆 🔆 🔆 🔆

Anche quest'anno siamo felici di invitarvi tutti a vivere la festa che saluta l'estate!

Come da tradizione la migliore musica con gli esclusivi eventi:

-YANO MUSIC MACHINE MACUMBA (Yano, Morgan & Ottomix)

-FRUITY PARTY

-IS GOOD FOR YOU

-DISCO INFERNO (anni 70’, 80’ e 90’)

🎶🎵🔱 🎶🎵🔱 🎶🎵🔱 🎶🎵🔱 🎶

Dalle 18:30 stand gastronomici sempre aperti con le specialità della tradizione, succulenti panini e piadine e specialità RISOTTO (sabato sera)! Inoltre, ottima birra fresca, le nostre famosissime grappette e un'elegante enoteca.

🍺🍷🥂🍾🍻 🍺🍷🥂🍾🍻 🍺🍷🥂🍾🍻

Non mancare!!!