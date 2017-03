377° Sagra dell'Addolorata con la porchetta allo spiedo a Zugliano

Sabato 25 a domenica 26 marzo si svolgerà la 377° Sagra dell'Addolorata a Zugliano con musica, spettacoli, il mercatino, luna park, celebrazioni religiose, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto dalle 18. Specialità: porchetta zuglianese allo spiedo. Birre artigianali de "Il Birrone" di Isola Vicentina. Il momento clou sarà domenica 26 marzo alle 15.30 con i vesperi e la processione con la statua della Madonna dell'Addolorata. Il mercatino si svolgerà domenica 26 marzo dalle 9.30 fino al calar del sole con l'esposizione di prodotti tipici e antiquariato con hobbisti e artigiani locali. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Zugliano in collaborazione con il comune. Per ulteriori informazioni: prolocozugliano@gmail.com - 0445.330522.

Il programma della manifestazione:

Sabato 25 Marzo

Nel pomeriggio cottura porchetta allo spiedo

ore 18: Apertura stand gastronomico con panini di porchetta e birra artigianale

ore 20: Musica Live in Piazza

Domenica 26 Marzo

Dall'alba cottura della porchetta allo spiedo

ore 8: Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria e Zenone

Dalle 10 alle 18.30: Mercatino dell'Addolorata con prodotti tipici e antiquariato

ore 10: Apertura stand gastronomico con panini di porchetta e birra artigianale (possibilità di asporto)

ore 10.30: Santa Messa presso l'antica Pieve di Santa Maria

ore 15.30: Vesperi e Processione nei campi con la statua della Madonna dell'Addolorata

ore 16: 3° Man Vs Pork - Concorso per mangiatori di porchetta (iscrizione di 5 euro per tutti uomini e donne maggiorenni) - Ricchi premi per chi mangerà nel minor tempo più panini con la porchetta

ore 17: Santa Messa presso l'antica Pieve di Santa Maria

ore 18: Aperitivo con la Pro Loco

