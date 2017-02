Sabato 18 e domenica 19 febbraio è in programma la 37° Sagra di San Valentino a Corlanzone di Alonte con musica, ballo liscio, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastrononico. Specialità: bigoli; polenta e musso. L'evento si terrà al coperto in una struttura riscaldata. Sarà disponibile un ampio parcheggio. Sabato e domenica dalle 12 alle 24 verrà istituito un senso unico di circolazione nel tratto di via Corlanzone, compreso tra la Cantina Bedeschi, la Chiesa Parrocchiale e l'incrocio denominato Crosara-Marola al fine di evitare situazioni di pericolo per mezzi e persone durante la sagra. Ingresso libero. Sponsor: Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore.

Il programma della manifestazione:

Sabato 18 febbraio

ore 15.30: Apertura chiosco gastronomico e pesca di beneficenza

ore 20: Serata di ballo liscio con Franco e Lino dj

Domenica 19 febbraio

ore 11: Santa Messa Solenne

ore 12:Apertura chiosco gastronomico e pesca di beneficenza

ore 10: Serata di ballo liscio con dj

